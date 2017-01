Erinnerungskultur "Selfies am Holocaust-Mahnmal müssen uncool sein"

Zur Person DPA/ Rowohlt Verlag/ Sebastian Hänel Shahak Shapira, Jahrgang 1988, lebt als Art-Director in Berlin-Neukölln. Er wuchs in Israel auf. Mit 14 Jahren zog er mit seiner Mutter und dem jüngeren Bruder in eine NPD-Hochburg in Sachsen-Anhalt. 2015 erlangte Shapira Bekanntheit, nachdem er in der Berliner U-Bahn antisemitische Gesänge filmte und angegriffen wurde. Letztes Jahr erschien sein Buch "Das wird man wohl noch schreiben dürfen".

SPIEGEL ONLINE: Jugendliche posieren auf dem Holocaust-Mahnmal in Berlin, als wären sie Teil einer Modestrecke im Hochglanzmagazin, Touristen jonglieren wie in der Manege oder machen Turnübungen an den Stelen. Ist die Erinnerungskultur in Deutschland gescheitert?

Shahak Shapira: Nein. Das zu behaupten, wäre total kontraproduktiv. Man muss sich vor Augen führen, was aus Deutschland geworden ist: Vor 80 Jahren hat das Land fast die halbe Welt zerstört und jetzt, während der Flüchtlingskrise, zutiefst menschlich gehandelt. Ich würde Deutschland die Erinnerungskultur nicht absprechen, aber es gibt Luft nach oben. Deswegen mache ich das Projekt.

SPIEGEL ONLINE: Warum haben Sie Ihr Projekt Yolocaust dem AfD-Politiker Björn Höcke gewidmet?

Shapira: Es ist ja grundsätzlich nicht überraschend, dass Höcke etwas Dummes sagt. Auch nicht, dass das, was er sagt, nationalsozialistisch ist. Aber zufällig hat er nun, einen Tag bevor ich mit dem Projekt online gehen wollte, von einem "Denkmal der Schande" gesprochen. Und deswegen habe ich ihm Yolocaust gewidmet. Ich dachte, vielleicht freut er sich.

SPIEGEL ONLINE: Und, hat er sich gefreut?

Shapira: Höcke hat leider nicht reagiert. Ich habe versucht, einige Debatten mit der AfD zu führen, aber die weigern sich. Sie bezeichnen das, was ich mache, als Mainstream-Humor. Dabei müssten wir uns dann gut verstehen: sie sehen sich ja als "Stimme des Volkes".

SPIEGEL ONLINE: Sie schreiben, wie man sich an einem Mahnmal zu benehmen hat, sei jedem selbst überlassen. Wer zieht denn die Grenze zwischen dem, was akzeptabel - und dem, was respektlos ist?

Shapira: Weiß ich nicht. Genau das erforsche ich mit dem Projekt. Ich würde mir nicht anmaßen, die Regeln dafür zu setzen. Viele zitieren jetzt das Interview mit dem Architekten Peter Eisenman. Das Mahnmal sei kein heiliger Ort, es gäbe keine Verhaltensregeln. Aber da widerspricht er sich selbst. Denn es gibt Regeln beim Besuch des Mahnmals. Du darfst beispielsweise nicht Springen.

SPIEGEL ONLINE: Aber Selfies machen, picknicken, sich sonnen - das darf man schon.

Shapira: Das ist korrekt. Aber auf den Fotos, die ich zeige, sind nicht einfach nur Menschen, die auf den Stelen sitzen. Zwei Jungs springen in die Luft und schreiben dazu: "Jumping on Dead Jews." Ich habe krasse Beispiele rausgesucht und diese dann bearbeitet.

SPIEGEL ONLINE: Sind Selfies vielleicht ein unbeholfener Ausdruck, sich angesichts dieser Verbrechen überhaupt in irgendeiner Form zu verhalten?

Shapira: Das kann sehr gut sein. Und es ist auch legitim. Es kann sein, dass das Ziel dieses Mahnmals ist, zu spiegeln, wie die Jugend von heute mit dem Holocaust umgeht. Selbst wenn die Ergebnisse negativ sind.

SPIEGEL ONLINE: Wie viele Menschen haben Sie schon aufgefordert, das eigene Foto von Ihrer Seite zu löschen?

Shapira: Zwei. Eine Bitte war sehr sachlich, da wurde die Botschaft offenbar verstanden.

SPIEGEL ONLINE: Manche Leute versuchen vielleicht, einen weniger schuldbeladenen Umgang mit dem Thema zu suchen. Wie ist Ihr Eindruck: Wie nähern sich Jugendliche heute dem Thema?

Shapira: Ich höre oft: "Keinen Bock mehr auf Holocaust. Ich bin nicht schuld." Und sie haben Recht damit, dass sie keine Schuld haben. Aber es gibt ein Missverständnis: Der Holocaust wird nicht behandelt, weil man schuldig ist, sondern weil die Menschen Verantwortung tragen, dass sich der Holocaust nicht wiederholt. Du weißt worauf es hinausläuft, wenn Menschen wie Björn Höcke Politik machen.

SPIEGEL ONLINE: Sie verwenden drastische Fotomontagen zum Zweck Ihrer Botschaft. Den Hintergrund bilden ermordete Juden.

Shapira: Gibt es undrastische Bilder vom Holocaust? Natürlich sind das krasse Bilder - ob das respektlos ist? Die Menschen auf den Fotos sind tot. Die interessiert das nicht. Es interessiert sie vielleicht eher, ob ihre Enkelkinder nach Berlin reisen, am Holocaust-Museum stehen und irgendein Arschloch mit einem BMX-Rad drauffährt.

SPIEGEL ONLINE: Ein Problembewusstsein für diesen irritierenden Tourismusbetrieb besteht schon länger. Auch der Film Austerlitz hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Warum war jetzt der richtige Zeitpunkt, die Debatte neu anzustoßen?

Shapira: Es beschäftigt mich seit Jahren. Die Selbstinszenierung am Holocaust-Mahnmal hat sich normalisiert. Ich sehe das jeden Tag. Wenn die Menschen das in Auschwitz machen, dann sind sie einfach nur bescheuert und wissen offenbar nicht, wo sie sind. Ich war vor ein paar Jahren mit einem Kamerateam am Mahnmal und habe so getan, als würde es dort ein Selfie-Verbot geben. Strafgebühr: 120 Euro. Wenn man mit den Leuten vor Ort spricht, dann führt das zu einer Debatte und einem Perspektivwechsel. Selfies am Holocaust-Mahnmal müssen so uncool sein, wie Nickelback hören.