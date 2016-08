Drohungen gegen Zeitung: Französischer Ableger der türkischen "Zaman" macht dicht

Nach Drohungen gegen die eigenen Journalisten und Leser stellt die französische Ausgabe der türkischen Oppositionszeitung "Zaman" ihren Dienst in Frankreich ein. Die "Gewalt des aktuellen politischen Klimas" in der Türkei sowie die "beunruhigende Entwicklung der Ereignisse" machten es der Redaktion unmöglich, ihre journalistische Arbeit korrekt auszuüben, erklärt die Wochenzeitung auf ihrer Internetseite. Weder in Papierform noch online werde künftig veröffentlicht.

Die neun Angestellten von "Zaman France" sowie auch die Leser seien "wachsenden Sicherheitsrisiken" ausgesetzt, heißt es weiter. Gegen die Mitglieder der Redaktion seien etwa 200 Todesdrohungen eingegangen. Man bedanke sich bei den Lesern, schreibt die Zeitung. Am Ende hätten die Bemühungen aber leider nicht ausgereicht, um gegen die "aktuelle Welle von Hass und Gewalt" vorzugehen.

Chefredakteur Emre Demir warf der in der Türkei regierenden AKP eine "Denunziationskampagne" vor.

C'est avec regret et tristesse que nous annonçons à nos lecteurs la fin de la parution de Zaman France. https://t.co/7IZxbkBpsi — Emre Demir (@emredemirfr) 29. August 2016

"Zaman" zählte zu den größten Publikationen der Türkei und war bis zur staatlichen Übernahme das Flaggschiff der Hismet-Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen. Ihn macht die türkische Führung für den Putschversuch Mitte Juli verantwortlich.

Die Redaktionsräume waren schon im März von der Polizei unter Einsatz von Tränengas und Wasserwerfern gestürmt worden. Kurz darauf wurde das Blatt unter Zwangsverwaltung gestellt und auf Regierungslinie gebracht.