Zeitumstellung Keine Angst vor der Dunkelheit

Heute Nacht werden die Uhren umgestellt. Nach vorne oder hinten? Ich vergesse das immer. Ich vergesse auch, ob es schon dieses Jahr ist oder nächstes. Andauernd werden Uhren umgestellt, und dann ist Schluss mit lustig, dann ist Winter.

Sechs Monate lang oder zwölf, das habe ich auch vergessen. Für die sechs Monate oder wie lang die Zeit auch ist, in ihrem dunklen Zustand, in dem Wölfe über die Straße laufen, wenigstens irgendwer läuft da, passt auf Jungs, dass sie euch nicht abschießen. Denn in den sechs Monaten wird nicht gelaufen, da wird gesessen oder vom Sitzen in ein Verkehrsmittel gerannt, um einem überheizten Raum ausgeliefert zu werden, in dem Bakterien und Viren auf den Menschen warten. Sonst wartet da keiner.

Wenn man nach Hause kommt, ist es dunkel, wenn man das Haus verlässt dito, wenn man im Haus arbeitet auch. Die Zeit verlangt nach einem Plan. Fasten zum Beispiel. Das soll den Körper und den Geist reinigen und ist ein beliebtes Hobby gerade in Übergewichtsländern.

Das Gehirn ist übergewichtig, es braucht dringend eine Entschlackung. Zu viel kaum Verständliches ist da in den Synapsen gespeichert, Überschriften, Halbwissen, Besorgniserregendes und wenig Erfreuliches, das wie eine Fettschürze auf den Gedanken liegt, sie schwer macht, träge und bleiern. Sechs Monate. Fasten. Keine Nachrichten mehr sehen, oder naja, kaum. Babynachrichten. Aber nichts im Netz. Nichts. Das Netz einzig zum Programmieren sinnvoller Dinge nutzen. Roboter, die einem den Kopf tätscheln.

Apropos - nicht mit Bots verkehren, keine SM-Nachrichten lesen, keine Nachrichten. Push deaktivieren. Ruhe. Einen Tag Entzug durchstehen und dann zu lesen beginnen. Guten Tag, Buchhändlerin, ich nehme alle Bücher, die sich mit optimistischen Visionen der Zukunft befassen. Die sind genauso wenig real wie Untergangsvisionen, wissen Sie. Ich möchte nur Bücher von Menschen, die von irgendwas eine Ahnung haben. Wissenschaftler, Städteplaner, ÖkologInnen, so was. Danke. Jede Woche zwei Bücher.

Menschenzeug machen, Kino, singen, Sport, Tofu grillen...

Das Netz ist immer noch ausgeschaltet, also die dunkle Seite des Netzes. Die Irremachende. Tee. Gutes Licht. Bücher. Heizung. Hurra, es gibt eine Heizung. Und wenn ich mich von ihr wegbewege, dann, um mit einem geborgten Hund über Grünflächen zu laufen. Hurra, es gibt noch Grünflächen!

Oder Menschen treffen, Menschen, reale Menschen. Nett zu den Menschen sein, die man trifft. Menschenzeug machen, Kino, singen, Sport, Tofu grillen, auf dem Sofa liegen, ins Dunkle sehen, sich freuen, dass es Menschen gibt, reale, die in Ordnung sind, und nicht irgendwelche Verbrecher, die man nicht kennt, irgendwo im Netz, die vielleicht nicht existieren, oder auch auf einem Sofa liegen und ins Dunkel sehen. So könnte das gehen, mit der Dunkelheit. So könnte eine Entmistung des Gehirnes funktionieren.

Winterfasten, die Angst relativieren, die Nervosität runterfahren, das exponentielle Wachstum wachsen lassen, da draußen, man wird es nicht stoppen können, nicht mit Mistgabeln, nicht mit der eigenen Aufregung, nicht mit der Sehnsucht nach Postboten auf Fahrrädern oder einer Langsamkeit, die man für sich selber herstellen kann, so weit man das Haus nicht verlassen muss. Die Wohnung als Testraum für Ruhe. Das könnte doch funktionieren, das könnte doch die Dunkelheit mit einem erfreulichen Sinn füllen.