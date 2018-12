Zentrum für Politische Schönheit "Soko Chemnitz" hat rechtliche Folgen

Die erste Unterlassungserklärung ist bereits unterschrieben: Wie das Jüdische Forum in Berlin mitteilte, hat das Zentrum für Politische Schönheit Fotos des Vereins von der Homepage entfernt. Außerdem habe namentlich Philipp Ruch für die Künstlergruppe eine Unterlassungserklärung unterzeichnet und sich für die unrechtmäßige Nutzung der Bilder des Jüdischen Forums entschuldigt.

Hintergrund ist die Website "Soko Chemnitz", die das Künstlerkollektiv am Montag freigeschaltet hatte. Darauf ruft es in einem "Katalog der Gesinnungskranken" mit Fotos und Steckbriefen dazu auf, Nazis zu identifizieren. Auch werden Belohnungen für die Erkennung ausgelobt. Diese Plakate hängte die Künstlergruppe ZPS auch in das eigens am Montag in der Chemnitzer Innenstadt eröffnete "Recherchebüro Ost" auf. Das und die Homepage riefen sogleich die Polizei auf den Plan.

Video picture alliance/ ZUMAPRESS

Beamte hatten noch am Nachmittag die Poster mit entsprechenden Fotos und Steckbriefen entfernt und sichergestellt. Zur Begründung hieß es, dass über soziale Netzwerke zu Sachbeschädigungen auf das Büro aufgerufen worden sei. "Im Sinne der Gefahrenabwehr" habe man sich für dieses Vorgehen entschieden.

Zudem werde eine strafrechtliche Relevanz der Inhalte und Abbildungen geprüft. Es gehe um Beleidigung und den Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz. Eine Anfrage von SPIEGEL ONLINE, ob bereits Anzeigen diesbezüglich vorliegen, bestätigte die Polizei Chemnitz zunächst nicht, kündigte aber für den Nachmittag eine Pressemitteilung an.

Das Zentrum für Politische Schönheit teilte mit, dass die Polizei auch die Schlösser des angemieteten Objektes in Chemnitz habe austauschen lassen und die Herausgabe der Schlüssel bislang verweigere. Auch das bestätige die Polizei bis zum Nachmittag nicht.

Die sächsische Landesregierung geht derweil mit einer Abmahnung gegen das Künstlerkollektiv rund um den Philosophen und Aktivisten Ruch vor. Dabei geht es um die Nutzung des Logos der sächsischen Standortkampagne "So geht sächsisch" auf der ZPS-Internetseite. Alles Weitere werde nun von den Juristen geprüft, sagte Regierungssprecher Ralph Schreiber.