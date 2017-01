Der Zustand der Welt Mit Schreckschusspistolen auf Eisberge schießen

Merken die Menschen eigentlich, wenn ein epochaler Umbruch ansteht? Wenn sie Teil von etwas werden, was im Unterricht gelehrt wird, später, falls da überhaupt noch gelehrt wird?

Waren das gemütliche Zeiten, als Menschen sich wegen der falschen Schuhe (Uggs, Crocs) oder der falschen Musik (Coldplay) hassten. Das aufeinander Einschlagen war an die Hooligans outgesourct, die Vorbereitung für den heutigen Zustand der Erde lief unbemerkt im Hintergrund. Oder auch: Erst war lange Ruhe im Karton und dann kam der Dünger, die Bevölkerung vervielfachte sich, die industrielle Revolution, na und so weiter.

Der in den Medien und im Netz gefühlte Zustand der westlichen Welt: ein Ameisenhaufen, auf den jemand mit einem Knüppel einschlägt. Panik. Die Nerven flattern, die Nase wackelt. Wenn man heute mit einer Meinung konfrontiert ist, die das eigene Weltbild infrage stellt, kämpft man um sein Leben. Dabei endet das sowieso. Und es wird relativ traurig, sich in den letzten Sekunden klarzumachen, dass man die kurze Zeit mit schlechter Laune vergeudet hat. Was immer man hassen will, man wird Argumente dafür finden, wenn man sie sucht.

Was haben sie denn so gemacht die letzten Jahre? Ich habe mich aufgeregt!

Nur wozu? Keiner von den hier Anwesenden - sie nicht und ich nicht - werden irgendetwas verändern können. Falls nicht aus Versehen ein paar Milliardäre oder Diktatoren anwesend sind. Unser Einfluss überschreitet den Kreis unserer Angehörigen, unseres Dorfes oder Viertels kaum.

Wir bewirken nichts, erreichen nichts - außer uns das Leben unangenehm zu machen. All die Meldungen vom Klima, den Atomsprengköpfen, den Diktatoren, dem Daisch, den Morden, dem Terror, die ich ungefähr eine Stunde am Tag lese, erzeugen eine Beschleunigung des Pulses, ein Gefühl der Ohnmacht, den Willen, die Welt zu retten, was bedeutet, sie so zu machen, wie ich es mir vorstelle - erster Fehler.

Ein paar Bürgerwehren werden einen Atomkrieg nicht verhindern

Kann nicht gut gehen, bei ein paar Milliarden Menschen. Merke ich. Frust. Also rege ich mich auf, fühle mich hilflos, die erste Stunde des Tages versaut, ehe ich die Erregung vergesse, weil die bedrohliche Welt noch nichts mit meinem realen Leben zu tun hat. Allein heute: Trump ist offiziell eingeschworen, Berlusconis Buddy Antonio Tajani ist neuer EU-Parlamentspräsident, eine Oxfam-Studie war unkorrekt, in Europa erfrieren Menschen. Ich kann all diese Informationen mit ihnen teilen, kann sie im Netz vervielfältigen, ein paar Mutige werden vielleicht Decken an Rentner in Rumänien verteilen.

Aber ein paar Bürgerwehren werden einen Atomkrieg oder Impulsbomben nicht verhindern können. Mit dem kleinen Waffenschein gegen schmelzende Eisberge. Nichts kann ein Einzelner ändern. Und ein Zusammenschluss der Menschen, die gerade Zeugen eines Umbruchs sind, von dem keiner weiß, wie er ausgehen wird, ist nicht in Sicht.

Sich in Ruhe überlegen, wen man wählt; oder in eine Partei eintreten, falls man noch mehr Elan hat; die Löcher, die die Regierungen in die Sozialleistungen gekürzt haben, mit freiwilliger Arbeit füllen - mehr ist nicht drin.

Die andere Seite, die es doch immer gibt: Es hilft nichts , wenn wir uns sorgen, wenn wir nervös und bedrückt sind. Ich werde ab heute versuchen, nur noch nach optimistischen Themen zu suchen. Ich werde zur Stimmungskanone des Anthropozän. 1500 Atombombentests haben wir schon überlebt, ein paar tausend Jahre schaffen wir doch mit links.

Mal schauen, wie lange ich das Experiment durchhalte.