Zäsur in USA: Zeitungsverleger streichen "Zeitung" im Namen

Namen haben Bedeutung. Das scheint sich auch der Verband der nordamerikanischen Zeitungsverleger zu denken. Die Newspaper Association of America wird sich am Mittwoch einen neuen Namen geben - und auf das Wort verzichten, das ihr Selbstverständnis lange Zeit geprägt hat: "Newspaper", die Zeitung.

Laut der "New York Times" wird der Verband in Zukunft den Namen "News Media Alliance" tragen. Doch das hat nicht nur ästhetische Gründe. Die Umbenennung soll auch eine Reaktion auf die Entwicklungen der Zeitungsbranche sein. Wie die "New York Times" berichtet, sei die Zahl der Zeitungen im Verband in den letzten Jahren stark gesunken. Unter dem neuen Namen soll es nun auch digitalen Nachrichtenportalen wie zum Beispiel "Buzzfeed" erlaubt sein, dem Verband beizutreten. Bisher war es für ein Unternehmen notwendig, Printredakteure zu beschäftigen.

Der Vorsitzende des Verbands, David Chavern, erklärte die Änderung damit, dass für viele Mitglieder des Verbands der Begriff Zeitung bedeutungslos geworden sei. Unternehmen wie die "New York Times" oder die "Washington Post" hätten zwar noch immer gedruckte Zeitungen im Angebot, würden aber einen großen Teil ihrer Leser online erreichen. Und nicht nur mit Text, sondern auch mit Videos.

"Zeitung ist als Wort nicht mehr groß genug, um die Branche zu beschreiben", sagte Chavern. "Die Zukunft der Branche ist sehr viel breiter angelegt."