40 Jahre Duisburger Filmwoche Filmemacher im Fegefeuer

Als Regisseur Thomas Heise 1992 zum ersten Mal einen Film auf der Duisburger Filmwoche zeigte, fand er sich danach an einem Lehrerpult wieder, vor ihm Schulbänke gefüllt mit Filminteressierten. Weil das Festival keinen anderen Raum zur Verfügung hatte, musste das Gespräch nach der Filmvorführung in einem Klassenraum stattfinden.

Die Räumlichkeiten haben sich seitdem geändert, im Veranstaltungssaal des Kulturhauses Grammatikoff sitzt man nun auf normalen Klappstühlen und kann sich an der kleinen Bar mit Getränken versorgen. Die Institution des "Gesprächs danach" ist aber geblieben. Auch im 40. Jahr Filmwoche gibt es keine Vorführung ohne anschließende Diskussion - und meistens auch keine ohne Streit.

Angstbesetzter Härtetest

Filmemacherin Serpil Turhan war 2010, noch während ihres Studiums, mit ihrem Kurzfilm "Herr Berner und die Wolokolamsker Chaussee" nach Duisburg eingeladen worden. : "Während des Gesprächs kam es irgendwann soweit, dass Harun Farocki von der einen Seite des Saales etwas gerufen hat und Thomas Heise von der anderen." Als "angstbesetzten Härtetest für Dokumentaristen" und "filmästhetisches Purgatorium" hat die "taz" die Duisburger Filmgespräche einmal bezeichnet.

Zwischen 25 und 30 Filme aus dem deutschsprachigen Raum werden jedes Jahr zur Filmwoche eingeladen. So entsteht eine Art Leistungsschau des dokumentarischen Filmemachens, in seiner Relevanz und intellektuellen Stichhaltigkeit am ehesten vergleichbar mit dem Berliner Theatertreffen, bei dem die Einladung ebenfalls schon einer Auszeichnung gleich kommt. "Nach Duisburg eingeladen zu werden", sagt Thomas Heise, "gibt einem die Möglichkeit abzugleichen, wo man innerhalb eines Jahrgangs steht, was in deinem Film funktioniert und was nicht."

Wie für eine so prestigereiche Auswahl typisch, ist die Kritik an ihr widersprüchlich. Für manche ist das Programm zu vorhersehbar - weil "große" Filmemacher wie Gerd Kroske, Ulrich Seidl oder Volker Koepp mit jedem Film dabei sind. Andere finden es hingegen willkürlich - gerade weil auch bisherige Preisträgerinnen wie Heidi Specogna übergangen werden können.

Duisburger Filmwoche Festivalleiter Werner Ruzicka

Dabei ist Duisburg ein Festival, auf dem die wenigsten Filme ihre Uraufführung haben. Viele feiern ihre Premiere im Forum auf der Berlinale oder laufen kurz zuvor auf DOK.Leipzig, dem großen internationalen Konkurrenzfestival, das sechs Mal so viele Arbeiten zeigt. Als Zuschauerin fährt man aber auch nicht nach Duisburg, um Filme zum ersten Mal zu sehen, sondern um sie genauer zu sehen.

"Nachdem wir unsere Auswahl getroffen haben, fangen oft ganz unterschiedliche Filme an, einen Dialog zwischen sich zu spinnen", sagt Werner Ruzicka, langjähriger Festivalleiter und Vorsitzender der Auswahlkommission. In diesem Jahr sind es für ihn Philip Scheffners "Havarie", in dem ein dreiminütiger Youtube-Clip von einem Boot mit Geflüchteten auf 90 Minuten gestreckt wird, und Nikolaus Geyrhalters "Homo Sapiens", der verwaiste, verlassene und von der Natur zurück eroberte Räume untersucht: "Beiden Filmen ist eine Art Entmenschlichung gemeinsam", so Ruzicka. "Sie entziehen sich konkreten Darstellungen des Lebens und finden dadurch zu einer fast schon meditativen Genauigkeit."

Die Abende werden ausschweifender

So über Filme zu sprechen, ist der hohe Standard in Duisburg. Keine Fragen, wie man zu seinem Thema gefunden hat, oder wie lange es gedauert hat, bis die Finanzierung stand: Die Diskussionen fangen oft mit der detaillierten Beschreibung einer einzelnen Szene durch die Moderation an - und werden von dort aus noch spezifischer. Einzelne Kameraeinstellungen und Texteinblendungen werden seziert, über einen bestimmten Schnitt leidenschaftlich gestritten.

Festgehalten wird das alles von Protokollanten, die die Diskussionen in sehr subjektiven, aber oft auch sehr geistreichen Skizzen zusammenfassen. Unter Protokult.de sind alle Protokolle seit 1980 einsehbar. "Keine Geschichte des deutschen Dokumentarfilms der letzten dreissig Jahre wäre vollständig ohne sie", schrieb die "NZZ" zum 30. Jubiläum über die Protokolle.

Duisburger Filmwoche Filmstill aus Nikolaus Geyrhalters "Homo Sapiens"

Für ein größeres Publikum empfiehlt sich die Filmwoche seit jeher nur bedingt. Schon zur ersten Ausgabe 1977 merkte Hans Christoph Blumenberg in der "Zeit" an, die Filmwoche sei ein "Forum für Filmemacher, Kinomacher, Kritiker und Zuschauer, wobei sich letztere (...) nicht allzu zahlreich einfanden". Daran hat sich in 40 Jahren wenig geändert. Wenn nicht gerade ein Dozent mit seiner Filmhochschulklasse angereist ist, kann es in den ersten Festivaltagen und besonders an den Vormittagen ganz schön leer sein im Filmforum am Dellplatz. Erst zum Wochenende hin füllen sich die Reihen und werden die Abende im Café des Filmforums länger und ausschweifender.

Die Abgeschiedenheit der Filmwoche ist aber keine zwangsläufige. DOK.Leipzig-Chefin Leena Pasanen stellt während des Festivals Zelte, in dem Gratis-Screenings stattfinden, mitten auf dem Leipziger Marktplatz auf. Beim Neubrandenburger dokumentART-Festival, das in diesem Jahr sein 25. Jubiläum feiert, lädt Festivalleiterin Heleen Gerritsen im Vorfeld zu einer abendlichen Tour durch die Stadt ein, bei der Kurzfilme an fünf verschiedenen Orten an Gebäude projiziert werden.

Mehr weh tun

Von solchen Aktionen könnte die Duisburger Filmwoche nicht weiter entfernt sein. Die letzte größere Neuerung, die Einführung der Nebenreihe Doxs! mit Dokumentarfilmen für Kinder, liegt 15 Jahre zurück. Ideen, dem Festival und seinen Filmen größere Aufmerksamkeit zu verschaffen, etwa durch eine Art Roadshow durchs Ruhrgebiet, hätte es zwar gegeben und sie wären auch nicht aufgegeben, so Festivalleiter Ruzicka, "aber wir bräuchten jemanden, der uns die Anschubfinanzierung gewährleistet".

Ob sich die Duisburger Filmwoche erneuern kann, bezweifeln jedoch einige, die nicht namentlich zitiert werden wollen. Sie Kritiker zu nennen, wäre zu viel gesagt. Das Festival schafft immer wieder große Loyalitäten, die Leidenschaft, mit der sich hier mit Filmen auseinandergesetzt wird, bindet. Doch Ruzicka leitet das Festival seit 1985, nächstes Jahr wird er 70. Nicht wenige müssen in diesem Zusammenhang an Heinz Badewitz denken, den langjährigen Leiter der Hofer Filmtage denken, der kurz vor der 50. Ausgabe in diesem Herbst im Alter von 85 Jahren verstarb - Nachfolge ungeregelt.

Duisburger Filmwoche Filmstill aus "Rudolf Thome - Überall Blumen" von Serpil Turhan

"Das Festival hat sich bereits verändert", hält Thomas Heise dagegen. "Es ist offener geworden, in den Diskussionen werden nicht mehr filmische Traditionen oder Schulen durchdekliniert und auf ihnen bestanden, es wird offen diskutiert." Die Härte, mit der in Duisburg diskutiert wird, hält er weiterhin für einzigartig und unverzichtbar. "In meinen Seminaren an der Uni wird viel zu freundlich diskutiert, die Studierenden nehmen dauernd Rücksicht auf persönliche Umstände. Ich will, dass man sich mehr weh tut, sonst entwickelt man sich nicht weiter."

Für Serpil Turhan, die selbst bei Heise studiert hat, war die Diskussion zu ihrem ersten Film in Duisburg "die heftigste, die ich je erlebt habe". Am Ende wurde "Herr Berner und die Wolokolamsker Chaussee" mit dem Förderpreis ausgezeichnet. "Der Preis hat mich dazu gebracht, mich selbst als Filmemacherin noch ernster zu nehmen", sagt die gelernte Schauspielerin Turhan. "Und er hat mich darin bestärkt, weiter Dokumentarfilme zu machen." Bei der 40. Duisburger Filmwoche zeigt sie nun ihren dritten Film "Rudolf Thome - Überall Blumen". Ob es diesmal ruhig zugeht?

Die 40. Duisburger Filmwoche beginnt am Montagabend mit Michael Palms "Cinema Futures" und endet am 13. November. Das vollständige Programm finden Sie hier.

Im Video: Der Trailer zur 40. Filmwoche von Thomas Heise