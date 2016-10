Verleihung 2017 85 Länder im Rennen um den Auslands-Oscar

85 Länder bewerben sich 2017 um den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Das gab die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences am Dienstag (Ortszeit) auf ihrer Webseite bekannt. Die Kategorie feiert 2017 ihr sechzigjähriges Jubiläum.

Deutschland geht mit "Toni Erdmann" von Maren Ade ins Rennen.Mitbewerber aus Europa sind unter anderem "Julieta" von Pedro Almodóvar aus Spanien, "Seefeuer" von Gianfranco Rosi aus Italien und "Powidoki" ("Nachbilder") des jüngst verstorbenen Andrzej Wajda aus Polen.

Unklarheit hatte es um die österreichische Einreichung gegeben, Maria Schraders "Vor der Morgenröte". Die Academy lehnte die deutsch-österreichische Ko-Produktion zunächst mit der Begründung ab, der österreichische Beitrag an dem Film sei zu klein. Jetzt steht das Drama doch auf der Liste.

Die größte Kontroverse dieses Jahrgangs gab es im Vorfeld in Brasilien. Dort wurde der Film "Aquarius" vom Auswahlkommitee nicht berücksichtigt, obwohl er im Mai im Wettbewerb beim Filmfestival in Cannes lief. Regisseur Kleber Mendonça Filho und sein Team hatten auf dem roten Teppich gegen das Amtsenthebungsverfahren gegen die damalige Präsidentin Dilma Roussef protestiert und waren dafür von einem Filmkritiker heftig kritisiert worden.

Ausgerechnet der wurde dann in das Kommitee berufen, das in Brasilien über den Oscar-Kandidaten des Landes entscheidet. Daraufhin zogen drei Filmemacherinnen und Filmemacher ihre Arbeiten aus dem Rennen um Brasiliens Oscar-Bewerbung zurück. Ausgewählt wurde letztendlich "Little Secrets" von David Schurmann. Dafür will nun der Verleih, der "Aquarius" in den USA herausbringt, für dessen Hauptdarstellerin Sonia Braga eine Kampagne starten, damit sie eine Nominierung in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" erhält.

Ein Gremium der Academy wird nun aus dem Feld der 85 Bewerber fünf Filme auswählen, über die dann endgültig abgestimmt wird. Eine schwere Aufgabe, denn es finden sich viele Schwergewichte auf der veröffentlichten Liste. Darunter Park Chan-wook mit "The Handmaiden" (Südkorea), Paul Verhoevens "Elle" (Frankreich) und Ashgar Farhadi mit "Die Mieterin" (Iran). Mit "I Am Nojoom, Age 10 and Divorced" ist dieses Jahr erstmals ein Film aus dem Jemen dabei.

"Toni Erdmann" feiert am 16. Oktober beim New York Filmfestival seine US-Premiere. Regisseurin Maren Ade reist dafür in die USA, wohl auch, um die Werbetrommel für ihren Film zu rühren. Einige US-Magazine halten "Toni Erdmann" für einen der Favoriten auf den Oscar.

Der Film, der beim Filmfestival in Cannes zum Erstaunen der Fachpresse leer ausging, sammelt seither fleißig Preise ein. Am mIttwoch wurde bekannt, dass Hauptdarsteller Peter Simonischek für seine Leistung 2017 mit dem Ernst-Lubitsch-Preis für die beste komödiantische Leistung in einem deutschen Film ausgezeichnet wird.

Am 24. Januar gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, welche fünf Filme der 85 Bewerber in die Endauswahl kommen. Die Preisverleihung geht dann am 26. Februar über die Bühne.