Tierquälerei-Vorwürfe Premiere von Hallström-Hundefilm abgesagt

Nach Tierquälerei-Vorwürfen sind die Premiere und Pressetermine zu dem Hundefilm "Bailey - Ein Freund fürs Leben" kurzfristig abgesagt worden. Der auf einem Video festgehaltene Vorfall um einen Wasserstunt mit einem Schäferhund werde untersucht, teilten die Produktionsfirma Amblin Entertainment und Verleih Universal Pictures mit.

Der Film des schwedischen Regisseurs Lasse Hallström - mit dem englischen Titel "A Dog's Purpose" - soll Ende Januar in den US-Kinos anlaufen. Er thematisiert die Liebe zwischen Mensch und Tier. Der deutsche Kinostart ist für den 23. Februar geplant.

Ein Video von den Dreharbeiten in Kanada hatte Tierschützer alarmiert. Auf dem Clip, der vom Portal "tmz" ins Netz gestellt wurde, wird ein Schäferhund von seinem Trainer angehalten, in ein Becken mit tosendem Wasser zu springen. Der verängstigte Hund versucht mehrmals aus dem Becken herauszuklettern. Im Wasser kämpft das Tier gegen künstliche Stromschnellen an.

Die Tierschutzorganisation Peta hatte bereits zum Boykott des Films aufgerufen. Die Tierschutzorganisation Animal Justice reichte Beschwerde wegen Tierquälerei ein. Die Organisation American Humane, die den Tierschutz bei Dreharbeiten überwacht, erklärte, sie untersuche den Vorfall und habe einen Vertreter suspendiert, der die Dreharbeiten des Hallström-Films verfolgt hatte.

Regisseur Hallström ("Chocolat") schrieb auf Twitter, dass ihn das Video "bestürzt" gemacht habe. Er habe den Vorfall auf dem Set nicht mit eigenen Augen gesehen. Als großer Hunde-Liebhaber sei ihm der Schutz der Tiere bei Dreharbeiten sehr wichtig.