Sitcom-Film "Absolutely Fabulous" Kate Moss ist tot (im Film)

Saufen. Koksen. Und Mode. Seit über 20 Jahren torkeln Edina und Patsy durch die Modegeschäfte und durchs Leben. Angefangen hat alles in den Neunzigerjahren mit der BBC-Comedyserie "Absolutely Fabulous", deren Protagonistinnen Edina Monsoon, auch Eddy genannt, und Patsy Stone sind. Die beiden sind Königinnen des Hedonismus. Manchmal arbeiten sie auch: Patsy bei einem Modemagazin und Edina in ihrer eigenen PR-Agentur, die eigentlich immer nur eine feste Klientin hat: Die (echte) schottische Sängerin Lulu.

"Absolutely Fabulous" wird von der kleinen, treuen, vor allem queeren Fanbase liebevoll "AbFab" genannt. Zwischen 1992 und 2012 wuchsen die Fans durch fünf Staffeln und diverse Specials hindurch mit Edina und Patsy auf - und natürlich auch mit den restlichen weiblichen Figuren der Serie: Edinas Tochter Saffy, ihre Mutter, nur "Mother" genannt, und ihre unfähige Assistentin Bubble waren von Anfang wesentlicher Bestandteil der Serie.

Eigentlich sollte das Special zur den Olympischen Spielen in London 2012 die letzte Folge der von der BBC produzierten Sitcom sein. Vier Jahre später kehrt "Absolutely Fabulous" nun aber doch noch einmal zurück, und zwar auf die Kinoleinwand. Es war Joanna Lumley, die in der Serie Patsy spielt, die Serienschöpferin und Hauptdarstellerin Jennifer Saunders dazu gedrängt hatte, das Drehbuch für den Film zu schreiben.

Was ist das Besondere an "AbFab"? "Die Freude am schlechten Benehmen", sagt Saunders beim Interviewtermin in London, und Lumley ergänzt: "Es war wegweisend, weil zum ersten Mal die zentralen Figuren so entsetzlich waren." "Absolutely Fabulous" war eine der ersten Serien, die Frauen zeigte, die einfach das machen, was sie machen wollen. Wenn sie saufen wollten, soffen sie eben. Wenn sie kiffen wollen, kifften sie. Und wenn sie nicht arbeiten wollen, dann arbeiten sie einfach nicht.

"Sie werden niemals von Männern getadelt und leben in ihrer eigenen Welt, in ihrer eigenen Gesellschaft, als Freundinnen - und das war ziemlich neu", sagt Saunders über die Anfänge der Serie in den Neunzigern. Eine Freundschaft, die bedingungslos ist. Wenn Edina sich fett fühlte oder wie ein Clown gekleidet in ihrer Küche auftauchte, sagte Patsy stets zu ihr: "Darling, you look fabulous!".

"Außerdem war es recht neu, eine Serie zu sehen, in der es nicht darum ging, wie Frauen sich einen Mann angeln. Frauen streben nicht immer nach einem Mann oder versuchen einem Mann zu gefallen", sagt Lumley. Männer tauchen bei "Absolutely Fabulous" grundsätzlich nur als Beiwerk auf, Edinas Ex-Männer zum Beispiel oder die potenziellen Sexpartner von Patsy.

Wie bei einer Sitcom typisch, durchleben Patsy und Edina im Grunde keine größeren Entwicklungen. Auch im Film geht es den beiden besten Freundinnen vorrangig um Regelbruch, Maßlosigkeit und maximalen Lustgewinn. Edina, die immer überall dazu gehören will und alles ausprobiert, was irgendwie modern ist, versucht Kate Moss als Klientin für ihre PR-Firma zu gewinnen.

Ein Roadtrip? Nicht immer die beste Plotidee

Also stolpern Edina und Patsy in eine Modenschau hinein und versuchen, dem Supermodel nahe zu kommen. Aber statt mit ihr zu reden, schubst Edina es aus Versehen in die Themse. Und Edina, die immer geliebt werden will, wird plötzlich von der ganzen Welt gehasst, weil Kate Moss nicht wieder aufgetaucht ist und somit als tot gilt. Patsy und Edina fliehen aus London und durchlaufen einen Roadtrip entlang der Côte d'Azur, um sich einen reichen Mann zu angeln. Dabei zählt aber nicht wirklich der Mann, es geht ums Geld. Schließlich steht ihr hedonistischer Lifestyle auf dem Spiel.

Ein Roadtrip liefert aber nicht immer die beste Plotidee - und musste schon einige Male für Serien-Adaptionen herhalten, nicht zuletzt beim zweiten Teil der "Sex and the City"-Kinoreihe. Im Gegensatz zur amerikanischen HBO-Serie grenzt sich "Absolutely Fabulous" aber schon allein dadurch ab, dass Saunders ihre Serie immer schon als Sitcom verstand. Ihr geht es nicht darum, Figuren zu schaffen, in die sich Zuschauerinnen und Zuschauer hineinversetzen können. Denn Edina und Patsy wollen nichts - außer Champagner trinken, shoppen und das Leben in aller Zügellosigkeit genießen.

Also alles wie immer, auf der Leinwand wie einst im Fernsehen? Nicht ganz. Der Film wirkt ein wenig überladen, was sich auch an den vielen Gastauftritten der Stars zeigt: Neben Lulu treten Jon Hamm, Emma "Baby-Spice" Bunton, Designerin Stella McCartney und eine ganze Riege Top-Models auf. Saunders und Lumley spielen zwar immer noch mit einer dringlichen Körperlichkeit und einem exzellenten Gespür für Tempo, während Jane Horrocks ihrer Bubble auch weiterhin eine absolut magische Absurdität verleiht und Julia Sawalha (Saffy) sowie June Whitfield (Mother) als moralischer Kompass mit viel trockenem, britischem Humor dagegenhalten. Dennoch scheint sich etwas verschoben zu haben. Vielleicht funktioniert "Absolutely Fabulous" heute nur noch über die nostalgische Freude, den fünf Frauen endlich wieder zuzusehen. Denn die Sehgewohnheiten haben sich seit dem Ende der Serie verändert.

Witze über Schwule, Dicke, schwarze Adoptivbabys

Heute hat sich das Spektrum der Comedyserien unter anderem mit "Girls", "Inside Amy Schumer" und "Broad City" viel weiter ausdifferenziert - alles Serien mit Frauenfiguren, die ebenfalls einfach ihr Ding durchziehen, nicht immer gefallen wollen und Grenzen austesten. Das weiß auch die "Absolutely Fabulous"-Macherin. Trotzdem entschied sich Saunders für einen Film, der den Regeln der Sitcom gehorcht und am Originalrezept nicht rüttelt.

"Mit den anderen Möglichkeiten, Fernsehen zu machen, mit Netflix zum Beispiel, hat sich etwas geöffnet. Die Menschen mögen riskante Serien. Eine Show wie 'Orange Is The New Black' hätte es vor 20 Jahren nicht gegeben. Die Leuten wollen etwas, dass witzig ist und mehr übers reale Leben erzählt", sagt Saunders. Authentizität also. Bei "Absolutely Fabulous" hingegen funktioniert alles über die Übertreibung .

Dabei macht "Absolutely Fabulous" vor Nichts halt. Witze über Schwule, Dicke oder schwarze Adoptivbabys sind Teil der bösartigen Komik. Themen, die ums Altern, um Schönheitsideale, Sexismus und Freundschaft kreisen, sind Variablen, die zu perfekten Punchlines zusammengefügt werden.

"Edina ist die Neurose aller Frauen und Patsy die Antwort", sagt Saunders. Wobei Edina, Patsy und die anderen zusammen die Neurosen der gesamten Gesellschaft repräsentieren. In ihren Exzessen steckt etwas zutiefst Wahrhaftiges. Was das betrifft, war "Absolutely Fabulous" allen anderen immer schon einen Schritt voraus.

Im Video: Der Trailer zu "Absolutely Fabulous"

Video 20th Century Fox