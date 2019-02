Bei meiner ersten Oscar-Party traf ich Elfen, Orks und Hobbits. 2004 war das, das Finale der Filmtrilogie "Der Herr der Ringe" war für elf Academy Awards nominiert. Mehr als 1200 Tolkien-Fans verfolgten das Spektakel in einer Art Rittersaal in den Hügeln Hollywoods mit, nur Gehminuten vom Kodak Theatre entfernt, wo die Liveshow stattfand.

Der Dresscode war "black tie", doch die meisten kamen in Fantasy-Couture - Feenkleider, Rüstungen, haarige Hobbitfüße. Mit jedem Oscar für den "Herr der Ringe" wurden die Partybesucher lauter, und als Regisseur Peter Jackson schließlich persönlich aufkreuzte, waren fast alle betrunken.

So fing es für mich an. Vieles hat sich verändert in 15 Jahren - vieles ist genauso wie immer, etwa die Leidenschaft der Fans. Die Oscars leben von Routine und Ritual, wozu auch das berechenbare Gemecker über die Routine und das Ritual der Zeremonie gehört (zu lang, zu dröge, zu belanglos). Dabei ist Hollywood mehr als nur diese eine Nacht.

Doch diese eine Nacht - ein Fashion-Parcours, gefolgt von einem Zwitter aus Bühnenspektakel und Fernsehshow - prägt das Image der Branche. Wie ein Vorstellungsgespräch, das daneben geht. Das dürfte auch diesmal nicht anders werden, bei der ersten Oscar-Verleihung ohne Moderator in 30 Jahren. Die letzte, bei der sie das wagten, war 1989 und ein Debakel.

Oscar-Verleihung 1989

Dabei ist Hollywood hinter den Kulissen der Oscars ganz anders als sein Ruf, als die Schlagzeilen und Dramen: Es ist ein unglaublicher Pool aus Künstlern, Pionieren, Träumern, Aktivisten und hypertalentierten Handwerkern, die uns berühren können. Das geht schnell unter im zähen Zeremoniell und im Rausch des roten Teppichs, wo sie nur fragen: "Who are you wearing?"

Man spürt es aber, wenn man rund um die Oscar-Verleihung ein paar Tage hier verbringst. Eine Woche lang vereinen sie sich da zu ihrem alljährlichen Familientreffen, inspirieren einander, lassen sich in die Karten gucken, offenbaren Ängste und Hoffnungen, bevor sie sich wieder zerstreuen.

Bosheit und Neid, so jedenfalls mein Eindruck, sind dabei äußerst rar. Das gehörte eher zum alten Hollywood der Erzfeindinnen Bette Davis und Joan Crawford. Natürlich werden die Oscar-Kampagnen heute immer knallharter, gerade zu Zeiten von Netflix & Co., doch selten habe ich eine Community erlebt, die sich so eng verbunden fühlt wie Hollywood.

Das Rückgrat sind dabei nicht nur die Stars, sondern auch die unbekannten Profis, die Filme erst möglich machen: Kameraleute, Beleuchter, Kostümdesigner, Komponisten, Cutter. Eine Recherche führte mich einmal zum Motion Picture and Television Fund, einem Altersheim für jene Unbesungenen, das finanziert wird von Spenden der reicheren Stars - nach dem Motto: "We take care of our own." 1921 gegründet von Charlie Chaplin und seinen Freunden, betreut es heute Hunderte Senioren.

Auch die viel geschmähte Oscar-Verleihung ist so ein kollektives Liebeswerk. Diesmal rackern 270 Crewmitglieder daran. Manche sind schon lange dabei. Zum Beispiel der Transportkoordinator Norm Kinard (seit 26 Jahren), der dafür sorgt, dass 650 Limousinen und 500 Privatwagen nahtlos an- und abrollen - und dass die Chauffeure auf ihrem Parkplatz Kaffee bekommen und die Show auf Bildschirmen mit ansehen können.

Natürlich streitet jeder gerne über die Kontroverse du jour. 2004, im Jahr des "Herrn der Ringe", waren es die TV-Quoten, schon damals ein ewiges Reizthema. Inzwischen zeigen Hashtags den Protest gegen Hollywoods Anachronismen: #OscarsSoWhite, #MeToo, #TimesUp.

Wandel macht Hollywood Angst. Früher sorgte es sich ums Fernsehen, heute sorgt es sich ums Streaming. Selten habe ich so ein Händeringen erlebt wie dieses Jahr, wo Netflix mit "Roma" erstmals einen Best-Picture-Oscar abräumen und die etablierten Studios in die Sinnkrise stürzen könnte.

Doch Hollywoods Geschäftsmodell ist seit mehr als 100 Jahren im Umbruch - und Filme gibt es weiter - gute, schlechte und vergessbare.

"Der Film begann lange vor dem Kino", sagte mir Jessica Niebel, die deutsche Kuratorin des geplanten Academy Museums. Die ersten Filmvorläufer seien auf Jahrmärkten gezeigt worden. Früher musste man durch ein Guckloch lugen. Die Bilder, die man zu sehen bekam, waren so klein wie heute der Screen eines iPhone. Der Kreis schließt sich, die Filmkunst bleibt.

Was außerdem bleibt nach 15 Jahren sind Begegnungen, Szenen, Momente. Das Gespräch mit Werner Herzog, der mitten im Satz aufstand, rausging und nicht mehr zurückkam. Christoph Waltz im Straßencafé, red- und leutselig, einen Tag vor seinem ersten Oscar.

Und natürlich "Envelope-Gate". Als Faye Dunaway zum Schluss der Show 2017 den falschen Gewinner in der Kategorie "bester Film" verlas, waren wir Journalisten hinter der Bühne. Ich hatte sogar schon eingepackt und war auf dem Weg nach draußen. Dann riefen die Kollegen: "Fuck!" Der Rest ist Geschichte.

Die Hobbit-Party hat sich eingeprägt. Was sonst im welchen Jahr geschah, wer weiß. Die Szenen wechseln, die Debatten toben weiter. Doch Hollywood bleibt.