Französische Regisseurin Agnès Varda ist tot

Noch 2018 kam der Dokumentarfilm "Augenblicke: Gesichter einer Reise" in die deutschen Kinos, den Agnès Varda zusammen mit dem Streetart-Künstler JR gedreht hatte. Im Januar bei der Berlinale hatte sie den autobiographischen Dokumentarfilm "Varda par Agnès" vorgestellt.

Agnès Varda engagierte sich im Rahmen der #MeToo-Bewegung auch für mehr Chancengleichheit in der Filmbranche. 1985 gewann die in Belgien geborene und in Frankreich aufgewachsene Filmemacherin mit "Vogelfrei" als erste Frau 1985 den Goldenen Löwen von Venedig. "Vogelfrei" (Originaltitel: "Sans toit ni loi") erzählt die Geschichte einer Frau, die als Landstreicherin durch Südfrankreich zieht und den Kältetod stirbt.

Bekannt geworden ist Varda als Regisseurin aber bereits zu Zeiten der Nouvelle Vague in den Sechzigern, mit herausragenden Filmen wie "Cleo - Mittwoch zwischen 5 und 7". Seit den Sechzigerjahren drehte sie mehr als 50 Filme, darunter "Das Glück" von 1965 und den viel gelobten Dokumentarfilm "Die Sammler und die Sammlerin" von 2000. Varda erhielt zahlreiche Filmpreise, unter anderem 2017 den Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk.

Nun berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf ihre Familie, dass Varda im Alter von 90 Jahre gestorben ist. Die Regisseurin sei einem Krebsleiden erlegen, hieß es in einer Mitteilung der Familie.