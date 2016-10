Biopic über Stardesigner Alexander McQueens Leben wird verfilmt

Der britische Regisseur Andrew Haigh wird das Leben des Modedesigners Alexander McQueen verfilmen. Das berichtet das US-Magazin "Variety". Der britische Schauspieler Jack O'Connell wird den Stardesigner spielen. Demnach sollen die Dreharbeiten im kommenden Frühling beginnen, der Film soll Ende 2017 in die Kinos kommen.

"2009 machte Alexander McQueen eine seiner tollsten Mode-Shows - eine atemberaubend schöne Überarbeitung seiner besten Designs aus den vergangenen 15 Jahren", heißt es in einer Erklärung der Produktionsfirma Pathé: "Der Film erkundet McQueens kreativen Prozess in den Monaten vor der Show, um ein intimes Porträt des Mannes hinter der globalen Marke zu zeichnen."

Regisseur Haigh führte zuletzt in dem Drama "45 Years" (2015) sowie in der HBO-Serie "Looking" (2014-2016) Regie. Für ihre Leistung in "45 Years" wurde die Schauspielerin Charlotte Rampling 2016 als beste Hauptdarstellerinfür einen Oscar nominiert. O'Donnell war jüngst in Angelina Jolies Kriegsdrama "Unbroken" (2014) und Jodie Fosters Thriller "Money Monster" (2016) zu sehen.

AP Jack O'Connell

Alexander McQueen galt als einer der bedeutendsten Modedesigner der Gegenwart. Er war Designer in dem Modehaus Givenchy und führte unter dem Namen "alexandermcqueen" ein eigenes Label mit Flagshipstores in den Metropolen der Welt. Ab 2006 entwarf McQueen die meisten Kostüme der Popsängerin Lady Gaga. 2010 nahm sich der Brite in London das Leben.