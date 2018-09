"Alles ist gut" von Eva Trobisch Man kann es nur Vergewaltigung nennen

Keinen Themenfilm habe sie machen wollen, sagt Eva Trobisch, "keinen Film über eine Vergewaltigung". Dass man "Alles ist gut" dennoch als solchen wahrnehmen werde, hatte ihr der Regisseur Ulrich Köhler, der sie für ihre Abschlussarbeit an der Münchner Filmhochschule beriet, prophezeit.

Er sollte Recht behalten: Trobischs Regiedebüt ist der Film der Stunde geworden - längst abgedreht, bevor im vergangenen Herbst die #MeToo-Debatte entflammte, und doch so zeitgemäß wie nur möglich.

"Alles ist gut" zeichnet das Porträt einer jungen Frau, die durch einen Übergriff in ihrem Selbstverständnis erschüttert wird. "Janne sieht sich als eine freie, selbstbestimmte Frau", sagt die 35-jährige Trobisch beim Interview in ihrer Heimatstadt Berlin. "Sozialisiert als jemand, der alles schaffen kann und soll. In Abgrenzung zum Feminismus der Elterngeneration ist sie zuweilen chauvinistischer als viele Männer." Eine Figur, die sich laut Trobisch zusammensetzt aus "Frauen meiner Generation, gebildet, einigermaßen bürgerlich". Die sich fragt: "Wie kann ich für mich selbst Grenzen setzen?"

Was abstrakt klingt, nimmt durch Aenne Schwarz ("Vor der Morgenröte") konkrete Gestalt an. In ihrer Rolle wirkt Schwarz nicht nur zugleich mädchen- wie jungenhaft, ihr Spiel oszilliert auch stets zwischen Nonchalance, Fragilität und äußerster Kühle. Jederzeit spürt man: Diese Frau verliert ungern die Souveränität über ihr Handeln.

Mit aller Härte gegen das Opfertum

Darum setzt ihr die Insolvenz des eigenen Kleinverlags mehr zu als ihrem Freund Piet (Andreas Doehler). Ablenkung bringt der Ausbau eines Hauses, der Wegzug aus München steht bevor. Doch dann kommt es bei einem Klassentreffen, zu dem Janne allein reist, zur Erschütterung. Am Ende einer durchtanzten Nacht mit reichlich Alkohol versteht der freundlich-biedere Martin (Hans Löw) alle Zeichen falsch, bedrängt Janne, lässt nicht von ihr ab, nötigt sie zum Sex.

Was geschieht, kann nur Vergewaltigung genannt werden, doch der Knall bleibt aus. Keine Schreie, keine Schläge, anschließend putzt sich Janne noch die Zähne. Am nächsten Morgen blicken wir in ihr Gesicht, spüren den inneren Kampf. Die junge Frau entscheidet sich mit aller Härte, die das verlangt, gegen ihr Opfertum, gegen die scheinbare Schwäche.

"Alles ist gut"

Deutschland 2018

Buch und Regie: Eva Trobisch

Darsteller: Aenne Schwarz, Andreas Döhler, Hans Löw, Tilo Nest, Lisa Hagemeister

Produktion: TRIMAFILM GmbH, Starhaus Filmproduktion, Hochschule für Film und Fernsehen München

Verleih: NFP

FSK: ab 12 Jahren

Länge: 93 Minuten

Start: 27. September 2018

Das Geschehene spielt sie herunter. Vor ihrer Mutter, der einzigen Person, der sie etwas andeutet. Vor dem Vergewaltiger, der wenig später ihr Arbeitskollege wird und mehr unter der Tat zu leiden scheint als sie. Was er denn für sie tun könne, will er von ihr wissen, so reuevoll wie arglos. "Kannst mir ja mal eine Tafel Schokolade vorbeibringen", entgegnet Janne.

DPA Eva Trobisch beim Filmfest von Locarno

Die Vergewaltigung wollte Trobisch nicht ins Zentrum ihres Films rücken: "Ich habe mich ähnlich verweigert wie Janne", analysiert sie sich heute. "Ich habe gesagt: Es ist nur ein Aspekt des Films, an der die Figur sichtbar wird." Ursprünglich sollte sogar ein ganz anderer Stoff ihr Debütfilm werden.

Dass sie sich am Ende doch für Jannes Geschichte entschied, ist ein Glücksfall, fürs Kino und für die Filmeschaffenden. Auf dem Filmfest München wurden sowohl Trobisch als auch ihre Hauptdarstellerin mit dem "Förderpreis Neues Deutsches Kino" ausgezeichnet, kurz darauf folgte der Preis für den besten Debütfilm beim Festival in Locarno. Ob sie den Film auch heute noch machen würde? Wahrscheinlich erst einmal nicht, meint Trobisch. Filme und Figuren dürften für sie nicht im Dienste einer Debatte oder gar Agenda stehen. "Außerdem guckt man mit dem #MeToo-Blick nur auf einen Bogen und verliert die anderen Farben."

Der Rest: abgehängt

Wichtiger als die Vergewaltigung sei für sie das soziale System gewesen, in dem Personen handeln. Nicht mit einer Aussage wollte sie antreten, sondern "ein Feld erforschen". Was nach soziologischer Theorie klingt, setzt Trobisch in ihrem Film sehr praktisch um: Ihr aufrichtiges Interesse an den Figuren und deren Beziehungen ist jederzeit spürbar. Selbst für den Vergewaltiger Martin entwickelt der Film leise Sympathien - ohne je seine Tat entschuldigen zu wollen.

"Mich persönlich interessiert einfach das Böse nicht, erzählerisch finde ich es wahnsinnig langweilig", sagt Eva Trobisch: "Es ist so abgeschlossen." Wer ihr Debüt sieht, erkennt diese Abneigung der Regisseurin gegen jede Form von Eindeutigkeit. Stattdessen wolle sie Widersprüchliches aushalten, "mit Zärtlichkeit und Liebe für die Figuren".

Derzeit würden sie zwei Drehbuchideen umtreiben, sagt Trobisch, eine davon reize sie besonders: eine Kleinstadt in Thüringen, das Stadtschloss hübsch saniert, der Rest abgehängt, dazu zwei Familien - eine aus dem Westen, eine aus dem Osten. "Perspektivwechsel sind gerade mal wieder sehr dringend."

In den Debatten über Ostdeutschland werde Komplexes zu schnell heruntergebrochen auf einfache Antworten, findet die Filmemacherin. Sie selbst wurde 1983 in Ost-Berlin geboren. Gebrochene Biographien und Desillusion kennt sie aus der eigenen Familie, zugleich ist sie spät genug geboren, um wiedervereinigt zu denken.

Die Gabe der Empathie und das Talent zur Differenzierung scheinen zurzeit in allen Bereichen der Gesellschaft gefragt zu sein. Genau deshalb könnte Eva Trobisch in den kommenden Jahren zu einer wichtigen Stimme des deutschen Kinos aufsteigen. Mit "Alles ist gut" schafft sie sich schon mal auf bestechende Weise Gehör.

Im Video: Der Trailer zu "Alles ist gut"