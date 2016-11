Ewan McGregor verfilmt Philip Roth Abstieg eines Helden

Nathan Zuckerman (David Strathairn), Schriftsteller-Alter-Ego des Schriftstellers Philip Roth, ist besessen von "dem Schweden". Im Newark der Vierzigerjahre war der ein Held, ein Sportidol, ziemlich nah an der Schwelle zur Perfektion. Seymour Levov, so sein Name, schien einzig die Bühne der Welt betreten zu haben, um zu gewinnen. Makellos, blond, stark - Jude wie Zuckerman, aber mehr noch Verkörperung eines amerikanischen Ideals.

Der Schwede überflügelte sie alle, war charmant und zuvorkommend. Eine glänzende Oberfläche, der man weder Abgründe noch Dummheit zutraute. Ein Mensch, bei dem äußere und innere Schönheit nahtlos ineinander überzugehen schienen. Zuckerman hütet dieses Andenken, diesen Schatz. Besonders jenen kleinen, intimen und unvergesslichen Moment, in dem der Schwede ihn beiläufig zu "Skip" machte: ein Ritterschlag vom edlen Ritter Levov.

Ewan McGregor spielt diesen Schweden in seinem Regiedebüt "Amerikanisches Idyll", einer Adaption des gleichnamigen und mit einem Pulitzerpreis ausgezeichneten Romans Roths aus dem Jahr 1997. Und er spielt ihn passabel. Er wirkt ehrwürdig, gleichsam weich, altmodisch, klassisch, gebräunt, wohl frisiert - und sogar progressiv. Wie einer, der alles richtig macht und dafür gar nichts kann. Oder: der gar nicht anders kann, als alles richtig zu machen.

Dabei ist ihm das Rechte beides, Drachenblut und Lindenblatt zugleich - ein Paradox, an dem sich nicht nur Philip Roth abarbeitet, sondern in einer Rahmenhandlung des Romans auch Nathan Zuckerman. Zuckerman, der Seymour Levov zum Unbesiegbaren stilisiert und erst im Nostalgie-geschwängerten Ambiente eines Klassentreffens von dessen dunkler Seite erfährt. Der sich noch immer von einem Prostatakrebs erholt, der ihn inkontinent und impotent gemacht hat. Übrigens wie die Hälfte aller männlichen Teilnehmer des Klassentreffens. In Roths Erzählungen ist das Männliche stets bedroht - ob von Krankheit, den eigenen Neurosen, Frauen oder der unabwendbaren Vergänglichkeit.

Im Film "Amerikanisches Idyll" kommt all das nicht vor. Hier sind es höchstens die Frauen, die Levov ratlos machen. Das zumindest deutet dessen Bruder Jerry Levov (Rupert Evans) an, der ebenfalls zum Klassentreffen erschienen ist. "Eines Tages fing das Leben an, ihn auszulachen, und dann hat es nicht mehr aufgehört zu lachen", sagt er da im Roman.

Die "Missgeburt" rebelliert

Jerry Levov setzt Zuckerman ins Bild: Da ist die "Missgeburt" Merry Levov (Dakota Fanning), gemeinsame Tochter des Schweden und der "Schickse", Ex-Schönheitskönigin Dawn Levov (Jennifer Connelly). Einst ein süßes, blondes, leider stotterndes Mädchen, das sich zum rebellierenden (im Buch auch übergewichtigen) Teenager entwickelt, in extremistische Milieus abgleitet, Bomben legt, in den Untergrund geht und schließlich Anhängerin einer indischen Sekte wird. Kurz: dem amerikanischen Idyll, wie es Seymour Levov für seine Familie vorsieht, den Rücken kehrt. Eine unbegreifliche Absage, nicht zu verwinden. Es ist die Begegnung zwischen einem angepassten, braven, egozentrischen amerikanischen Bürgertum und einer sich politisch radikalisierenden Jugend.

Die Begegnung mit Jerry Levov ist eine Schlüsselstelle im Roman. McGregor hält sie knapp, sie dient ihm und Drehbuchautor John Romano lediglich als Scharnier, um zur Tragödie Seymour Levovs vorzudringen. Es ist eine Rahmenhandlung, die wenig mit der eleganten Erzählstruktur Roths gemein hat, die auf zahlreiche Details und Gedanken verzichtet und Nathan Zuckerman zu etwas macht, was er eigentlich nicht ist: Mittel zum Zweck.

"Amerikanisches Idyll"

USA 2016

Originaltitel: "American Pastoral"

Regie: Ewan McGregor

Drehbuch: John Romano

Darsteller: Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Dakota Fanning, Molly Parker, Uzo Aduba, Valorie Curry, David Strathairn, Rupert Evans

Verleih: Splendid Film GmbH

Länge: 109 Minuten

FSK: Freigegeben ab 12 Jahren

Start: 17. November 2016

Im Film schrumpft er so zu einer farblosen Gestalt. Dass sich gerade in seinem Kopf nun jene Geschichte um den Fall des Schweden entspinnen soll, gibt wenig Anlass zur Hoffnung. Und tatsächlich inszeniert McGregor eher grob: Sein Film bewegt sich konservativ von einer narrativen Boje zur nächsten, eine Episode folgt brav der anderen. "Amerikanisches Idyll" fühlt sich an wie eine Reihe von Pappaufstellern, in verschiedenen Abständen zueinander zwischen den Fünfziger- und Achtzigerjahren platziert, die beim Antippen in Bewegung geraten und ihre jeweilige, kleine Geschichte anstimmen.

Dabei fallen einige Miniaturen ob ihrer Skurrilität interessant aus - der sich manifestierende Wahnsinn Dawn Levovs etwa, die nach dem Abfall der Tochter einen Neuanfang mittels Schönheitschirurgie versucht. Dennoch wollen sie in ihrer Summe kein Ganzes ergeben. Ewan McGregor und Drehbuchautor John Romano übersetzen ihren Schweden zu oberflächlich, verzichten zu stark auf den Einsatz Roth-spezifischer Subtilität und Komik. Dabei käme es gerade auf jene Zwischentöne und Seitenwege an.

Regisseur und Drehbuchautor befinden sich damit in trauriger Gesellschaft: Isabel Coixets Adaption von "Elegy" aus dem Jahr 2008 mit Penélope Cruz und Ben Kingsley konnte genauso wenig überzeugen wie Robert Bentons Verfilmung von "Der menschliche Makel" mit Nicole Kidman und Anthony Hopkins. Und es bleibt abzuwarten, wie sich James Schamus Anfang nächsten Jahres mit seiner Version von "Empörung" schlagen wird.

Ersteren beiden jedenfalls attestierte man "eine seltsame Leere". Eine Leere, die auch in "Amerikanisches Idyll" um sich greift und die vielleicht von der verführerischen Kraft herrührt, die mit Roths sehr plastisch gestalteten Episoden zusammenfällt: Denn sich allein auf sie zu verlassen, genügt keineswegs.

Im Video: Der Trailer zu "Amerikanisches Idyll"