Klassiker-Remake Anne Hathaway spielt die Hauptrolle in "Hexen hexen"

Die Gruselkomödie "Hexen hexen" beeindruckte 1990 vor allem damals jüngere Zuschauer nachhaltig, der Film hat noch immer viele Fans. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis Pläne für eine Neuverfilmung umgesetzt würden. Jetzt steht fest, wer die Hauptrolle spielen wird: Anne Hathaway.

Im Original hatte Anjelica Huston unvergessen diabolisch kleinen Kindern nachgestellt und sie in Mäuse verwandelt. Jetzt schlüpft Anne Hathaway in die Rolle der fiesen Oberhexe Eva Ernst - eine interessante Besetzung für die Rolle, hängt Hathaway doch noch immer das Image der rehäugigen Schönheit nach.

ddp images Für "Hexen hexen" lieferte sich Hauptdarstellerin Anjelica Huston furchtlos den Maskenbildnern aus

In Filmen wie "Rachels Hochzeit" und "Love and other Drugs" versuchte sie sich bereits an einer Korrektur dieses Bildes, in "Hexen hexen" dürfte sie sich nun sogar von ihrer hässlichen Seite zeigen. Anjelica Huston zumindest hatte sich für das Original furchtlos den Maskenbildnern ausgeliefert.

Regie bei der Neuverfilmung wird Altmeister Robert Zemeckis ("Zurück in die Zukunft") führen, der bekannt ist für seinen kreativen Umgang mit Spezialeffekten. Er ersetzt Guillermo del Toro ("Shape of Water"), der zunächst inszenieren wollte, dem Projekt aber als Produzent erhalten bleibt.

Das Original hatte der im vergangenen November verstorbene britische Regisseur Nicolas Roeg geführt, der sonst eher für verschrobene Stoffe und für den Horror-Klassiker "Wenn die Gondeln Trauer tragen" bekannt ist. Zemeckis hat in Interviews bereits gesagt, dass er die Story aus England in den Süden der USA und in die Sechzigerjahre verlegen wird.