Game-Adaption "Assassin's Creed" Hüpf, hüpf, hüpf - und Absturz

Natürlich springt er. Bei "Assassin's Creed" springt der Held immer: in wechselnder Gestalt, bevorzugt kopfüber aus schwindelnder Höhe, zumeist mitten rein in die Gefahr und das quer durch die Jahrhunderte. Der freie Fall ist in der erfolgreichen Computerspielreihe ein stetig wiederkehrendes Leitmotiv, und er ist es auch in der jetzt anlaufenden Verfilmung. Allerdings steht er jetzt nicht mehr für einen Sprung ins ungewisse Abenteuer, sondern für den fatalen Absturz der Adaption von Regisseur Justin Kurzel.

Dabei gab es Grund zur Vorfreude, trotz oder gerade wegen der Skepsis gegenüber Computerspiel-Verfilmungen, die meist weder den Ansprüchen der Gamer noch denen der Kinozuschauer gerecht werden.

Bei "Assassin's Creed" deutete sich hingegen durch die Besetzung der Hauptrollen mit Michael Fassbender und Marion Cotillard - zwei großartigen Schauspielern, die eigentlich nicht für jeden Unfug zu haben sind - immerhin die Ambition an, mehr als nur ein Lizenzprodukt sein zu wollen.

Gleiches galt für den Umstand, dass Fassbender selbst mit seiner Produktionsfirma das Projekt vorantrieb, was ein besonderes Engagement vermuten ließ. Nicht zuletzt bietet die Vorlage genug Potenzial für eine flotte Kolportage über freigeistige Assassine und reaktionäre Tempelritter, die sich durch die Zeitalter hinweg heftig beulen.

Doch das waren nur Spekulationen. Was in den offenen "Assassin's Creed"-Spielwelten als Verschränkung von Historiendrama, Science-Fiction und spektakulärer Action hervorragend funktioniert, versuchten für den Film insgesamt drei Drehbuchautoren in ein stimmiges Skript zu überführen.

Leider vergeblich, wie sich nun zeigt: Nach dem Prolog setzt die Geschichte in einem US-Gefängnis ein, wo das Todesurteil gegen Cal Lynch (Fassbender) vollstreckt wird. Im Anschluss an seine Hinrichtung erwacht Cal jedoch unversehrt in Madrid, genauer im Forschungskomplex von Abstergo Industries, einem von Alan Rikkin (Jeremy Irons) geleiteten Konzern des Templerordens.

Rikkins Tochter Sophia (Cotillard) erklärt Cal, dass er ein direkter Nachkomme der Assassinen sei. Dieser martialische Geheimbund schützt seit Jahrhunderten die Grundlagen freibestimmten Lebens vor den ordnungswütigen Templern. Die wiederum streben nach kompletter Kontrolle über den menschlichen Willen, um so jegliche Gewalt aus der Welt tilgen zu können.

Keiner erwartet die spanische Inquisition

Der Schlüssel zu dieser Macht liegt in einem verschollenen Artefakt von biblischer Dimension - jenem Apfel vom Baum der Erkenntnis, dessen Genuss einst die ersten Menschen aus dem Garten Eden expedierte. Um die Templer zum sagenhaften Obst zu führen, soll Cal in seiner DNA hinterlegte Erinnerungen seines Vorfahrens Aguilar de Nerha anzapfen, eines Assassinen aus der Zeit der Spanischen Inquisition. Mithilfe der "Animus"-Maschine synchronisiert Sophia das Bewusstsein Cals mit dem Aguilars, und versetzt ihn so virtuell zurück ins 15. Jahrhundert.

"Assassin's Creed"

Frankreich, USA 2016

Regie: Justin Kurzel

Drehbuch: Michael Lesslie, Adam Cooper, Bill Collage

Darsteller: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling, Michael Kenneth Williams, Denis Ménochet

Verleih: Fox Deutschland

Länge: 116 Minuten

FSK: 16

Start: 27. Dezember 2016

Dort finden sich zwar etliche Gelegenheiten zur Demonstration von Kampfkunst und Artistik, aber bedauerlicherweise keine Mittel gegen fehlenden Erzählrhythmus und eklatante Spannungsarmut. Denn daran krankt der Film, wenn er mit zunehmender Konfusion durch eine Szenenfolge holpert, in der weder schablonenhafte Figuren noch ein unglücklich zwischen Zeitebenen mäandernder Plot verfangen wollen.

Justin Kurzel inszenierte Michael Fassbender und Marion Cotillard bereits zuvor in einer nur halbprächtigen Kinoadaption von "Macbeth" (2015), aber die konnte immerhin auf die dauerresistente Brillanz von Shakespeares Text bauen. Hier stehen seine Stars oft verloren in der Kulisse und sagen sperrige Sätze auf, die über ein funktionales Voranbringen der Geschichte hinaus keinen dramatischen Nachhall haben.

Im Video: Der Trailer zu "Assassin's Creed"

Video 20th Century Fox

Folglich bleibt Fassbenders Assassin bis zuletzt keine wirklich mysteriöse, sondern lediglich eine profillose Gestalt, während Marion Cotillard die unglaubwürdigste Wissenschaftlerin seit Denise Richards' Atomphysikerin in "James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug" (1999) geben muss.

Und über allem kreist immer wieder ein computergenerierter Adler, der natürlich auf die Ikonografie des Spiels verweisen soll, aber unweigerlich an Fernet Branca Magenbitter denken lässt. Was das fade Geschehen aber auch nicht bekömmlicher macht.