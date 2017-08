"Atomic Blonde" mit Charlize Theron Kälter als der Kalte Krieg

Na klar, ist ja Kalter Krieg! In der Filmadaption von Sam Harts graphic novel "The coldest city" versenkt Charlize Theron ihren nackten Körper mit unbewegtem Gesicht in einer Badewanne voller Eiswürfel. Aus praktischen Gründen - die Killerblondine muss Wunden aus einem eben bestandenen Kampf kühlen. Und ihr überhitztes Herz eventuell auch.

Falls sie überhaupt eins hat. Der Stunt-Coordinator und "John Wick"-Co-Regisseur David Leitch inszeniert in seiner ersten alleinigen Regiearbeit "Atomic Blonde" die MI6-Agentin Lorraine (Theron) als kälteste Frau, die je in hochhackigen schwarzen Ketten-Stiefeln durch ein Spionageepos stapfte. Oder Männer verhaute. Oder Frauen küsste.

Zusammengehalten wird ihr Treiben von einer Agentenbusiness-as-usual-Handlung: Lorraines CIA-Vorgesetzter (John Goodman) zitiert sie in ein von Schneewehen und Demonstrationen aufgerütteltes Berlin kurz vor dem Mauerfall, um den Verbleib eines Mikrofilms zu klären. Der enthält - was sonst - Namen von Undercover-Agenten, und fungiert somit als klassischster aller klassischen Thriller-Kunstgriffe. Zudem muss Lorraine einen ominösen Doppelagenten aufspüren und eliminieren.

Auf dem Weg zum beruflichen Erfolg prügelt sie sich folgerichtig zu Achtzigerjahre-Megahits von New Order, David Bowie und Depeche Mode fast um den Verstand: Mit Eleganz und Leidenschaft choreografiert Leitch die langen, teilweise schnittfreie gedrehten Kampfszenen als brutale, zerstörerische Tänze, bei denen auch mal Bügeleisen und Besenstiele wie ironische Hausfrauenzitate als todbringende Waffen eingesetzt werden können. Und das nicht zu knapp.

Lorraine zur Seite steht der zwielichtige Chef der Berlin-Division David Percival (James McAvoy), der genauso gern die (viel kleineren) Fäuste schwingt wie Lorraine, die Stadt aber besser kennt. Die schöne französische Agentin Delphine (Sofia Boutella), mit der Lorraine das Bett, aber sonst rein gar nichts teilt, ist dabei eine der vielen Nebenfiguren, deren Sinnhaftigkeit nicht ganz klar wird.

Denn Leitch gelingt es - außer in den Kampfszenen, in denen die Handlung pausiert - kaum, die dritte Dimension, die sich ihm durch die Adaption ins Bewegtbild eröffnet, zu nutzen: Seine Figuren bleiben Abziehbilder, die sogar flacher wirken als im Comic, wo man sich diese dritte Dimension ebenso wie die Atmosphäre des Settings gewohnheitsmäßig dazu denkt - genau wie bei der Lektüre eines Buchs.

Lesbische Liebe als Drehbuch-Gag

Der Film jedoch, in dem die fest entschlossene und überzeugend zuschlagende Charlize Theron mit weißblonder Perücke und erstarrter Miene sogar den machohaftesten James Bond-Darsteller wie einen Emo-Musiker beim Therapeuten wirken lässt, fließt seltsam gleichgültig die Ufer der Berliner Landwehrkanals entlang.

Der Drehbuchautor und ausgesprochene Comic-Action-Aficionado Kurt Johnstad ("300"), der nach eigenen Angaben die lesbische Sexgeschichte dem Original-Comic hinzugefügt hat, um seine Agentin interessanter zu machen, zeichnet seine Figuren mit groben Strichen und lässt kaum Platz für Mehrdeutigkeiten. Und Regisseur Leitch hat dem Ganzen nichts hinzuzufügen: Ein Liebesverhältnis mit einem ermordeten Agenten wird angedeutet, aber Lorraines Verhalten bleibt zu professionell-kühl, um daraus Schlüsse auf ihren emotionalen Zustand abzuleiten.

"Atomic Blonde "

Deutschland, Schweden, USA 2017

Regie: David Leitch

Drehbuch: Kurt Johnstad, basierend auf den Comics von Antony Johnston und Sam Hart

Darsteller: Charlize Theron, James McAvoy, Eddie Marsan, John Goodman, Toby Jones, Sofia Boutella

Produktion: 87Eleven, Denver and Delilah Productions, Film i Väst, T.G.I.M Films

Verleih: Universal Pictures Germany

Länge: 115 Minuten

FSK: ab 16 Jahren

Start: 24. August 2017

Die Schilderung des End-Achtziger Berlins, in dem dunkel gekleidete Deutsche (mit englischem Akzent) durch die Straßen geistern, gerät dagegen manchmal unfreiwillig komisch, manchmal atmosphärisch, aber selten realistisch oder berührend. Immerhin: "Berlin ist eine überschaubare Stadt", sagt ein russischer KGB-Agent, mit dem Lorraine ebenfalls bildstark und gnadenlos aneinandergerät. Die Atmosphäre einer von geheimen Strukturen und konspirativen Machenschaften durchzogenen Stadt, wie es etwa die Serien "Deutschland 83" oder, in der Jetzt-Zeit, "Berlin Station" zu vermitteln vermochten, bleibt bei "Atomic Blonde" behauptet.

Der männliche Blick, der Lorraine verfolgt, immer wieder ihren geschundenen Körper und ihr zerschlagenes Gesicht präsentiert, sie beim Mikrophon-Ankleben bis auf die Netzstrumpfhose mustert und den Sex mit der Liebhaberin wie in einem Achtzigerjahre-Erotikfilm aussehen lässt, wirkt dazu enorm altmodisch: Die sich am stärksten aufdrängende Assoziation ist nicht ein Agentenepos à la "Der Spion der aus der Kälte kam" und auch nicht ein opulent-freches Comic-Abfeiern wie "Sin City". Sondern eine Campari-Werbung.

Andererseits: Darin würden die Eiswürfel aus der Badewannenszene immerhin zu etwas nütze sein.

