Jasna Fritzi Bauer in "Axolotl Overkill" So was von da

Am Tisch im Café wartet ein junges Ding samt den dazugehörigen Attributen: Geringe Körpergröße. Mädchenstimme. Faltenfreies Gesicht. Explosives Kichern. Doch Jasna Fritzi Bauer wird in anderthalb Jahren 30. Und ist eine erfahrene Schauspielerin, die die 16-jährige Mifti, Helene Hegemanns verlorene Protagonistin aus ihrem Roman "Axolotl Roadkill" und dessen Filmadaption "Axolotl Overkill", mit einer Leichtigkeit interpretiert, die sie zum Besten an diesem ohnehin guten Film macht.

Bauers Mifti ist eine passive Heldin, noch passiver sogar als im Roman: Sie ist unglücklich verliebt in eine ältere Frau, die gleich einer Fata Morgana mal in Miftis Träumen, mal in ihrem wirklichen Leben auftaucht. Dazu mäandert Mifti zwischen der Parodie einer Familiensituation - überforderte Schwester, durch Drogengeschäfte in Beschlag genommener Bruder und ignoranter Vater - über das kaputte Sucht-Leben ihrer besten Freundin bis hinein in die Praxis eines Psychologen.

Dazwischen hat sie Sex mit Zufallsbekanntschaften, sieht anderen Menschen beim Feiern zu und lernt einen Axolotl kennen.

Klar, Mifti spiegelt eine dysfunktionale Gesellschaft. Doch Bauer gelingt es, ihrer Figur gleichzeitig etwas Desperates, Ehrliches mitzugeben. Eine Sehnsucht, die nicht an ein Alter gekoppelt ist, sondern die jeder kennt, der schon einmal Liebe und/oder Verlust erlebt hat. Bauers Physis, gepaart mit ihrer Unerschrockenheit, passt zum schlafwandlerischen Selbstbewusstsein der wohlstandsverwahrlosten Göre Mifti, die im Roman wie im Film ihr Inneres nach außen kehrt, um überhaupt etwas zu fühlen. Die Rolle nimmt man Bauer ab - von der ersten Sekunde an.

Beim Interview in Berlin-Mitte, unweit der Zweier-WG, in der sie lebt, trägt Bauer Jeans, eine die Haare komplett verdeckende Wollmütze, ein Sweatshirt mit dem Aufdruck "Claudia Schiffer" und sitzt vor einem Nudelteller. Nein, es mache ihr nichts aus, beim Essen interviewt zu werden, "wenn's dich nicht stört?"

Vor Mifti hat Bauer jahrelang Theater gespielt, in großen Häusern in Berlin und Potsdam, drei Jahre war sie Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater. Im Kino gab sie im vergangenen Jahr unter anderem die 15-jährige Charleen in"About a girl" von Mark Monheim und Martin Rehbock, vielleicht eine Provinz-Freundin von Mifti: Charleen liebt es morbide, sammelt Fotos von toten Tieren, arbeitet bei einem Bestatter und beschließt irgendwann, mit Fön in die Wanne zu gehen.

Eine Clique aus wütenden Mädchen

Außerdem spielte Bauer neben weiteren Fernsehproduktionen in "Tatorten", im "Polizeiruf" und einer "Blochin"-Folge. Und in Bettina Blümners Kinoadaption von Alina Bronskys Roman "Scherbenpark", hier wieder in ihrer Paraderolle: Einen wütenden Teenager, der zwischen Ohnmacht und Ermächtigung, Klug- und Altklugheit schwankt. Auch mit "Sascha", so der Figurenname aus "Scherbenpark", würden sich Mifti und Charleen gut verstehen. Und eine partywütige Mädchenclique bilden, eine, vor der man fast Angst bekommen kann, weil sie einen erst verliebt macht - und dann unter den Tisch trinkt.

Das mit dem Unter-den-Tisch-Trinken könnte Bauer im echten Leben allerdings Schwierigkeiten bereiten: "Letztens wollte ich im Rewe bei mir um die Ecke Bier kaufen und hatte meinen Ausweis nicht dabei. Das wurde ein Problem!" Dass sie trotz ihres Aussehens alt genug ist, um die Tiefe der Figuren komplett zu begreifen, ist ein Glücksfall für die Regisseure - für Bauer jedoch nur bedingt: "Es funktioniert mit mir, wenn es sehr erwachsene Teenager sind, die ich spielen muss. Bei normalen 16-Jährigen kann ich es mir nicht mehr vorstellen. Für andere, tatsächlich erwachsene Rollen fehlt dagegen den Regisseuren manchmal die Vorstellungskraft."

"Axolotl Overkill"

Deutschland 2016

Buch und Regie: Helene Hegemann

Darsteller: Jasna Fritzi Bauer, Mavie Hörbiger, Arly Jover, Laura Tonke, Bernhard Schütz, Hans Löw

Produktion: Vandertastic Films

Verleih: Constantin

Länge: 94 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Kinostart: 29. Juni 2017

Für Mifti trifft das Erwachsen-im-Körper-einer-Jugendlichen-Gefangensein voll zu - im Roman und dessen Verfilmung wird es vom ewig im Larvenstadium pubertierenden, wunderlichen Axolotl-Molch symbolisiert. Hegemanns Roman, der zuerst wegen seiner expliziten, bildlich starken und energetischen Sprache gerühmt, dann wie eine heiße Kartoffel vom Feuilletontisch gefegt wurde, als Plagiatsvorwürfe laut wurden, spielt mit den schockierenden Brüchen zwischen der heilen und der kaputten Welt, zwischen der Idee einer happy family und ihrem Negativ-Dia.

Auch die Verfilmung stellt diese Brüche in den Vordergrund. Miftis rotzfreche und renitente Ansprache an die Umwelt wirkt umso erstaunlicher aus Bauers reinem, offenen Gesicht. Ist das jene immer wieder durch die Schauspiellehre (Bauer war auf der Ernst Busch-Schauspielschule und machte dort 2012 ihren Abschluss) geisternde "Durchlässigkeit", die es möglich machen soll, einem Menschen auf der Leinwand oder der Bühne direkt in die Seele zu schauen? "Ich weiß es auch nicht", sagt Bauer, "Method Acting habe ich jedenfalls nicht gelernt, da verweigere ich mich. Ich spiele eher intuitiv."

Keine Drogenerfahrungen. Nicht mal Pilze

Die Rolle der Mifti hat sie sich ebenso erschlossen, hat das Buch bis heute nicht gelesen, "ich lese nicht mehr so gern, seit ich so viele Drehbücher lesen muss". Helene Hegemann hatte ihr versichert, dass es nicht unbedingt nötig ist, also hat sie es gelassen, und auf ihre schauspielerische Intelligenz vertraut. Hat geklappt.

Vielleicht, sinniert Bauer, deren Nudelteller inzwischen leer geworden ist, könne sie eine so kaputte Figur auch deswegen so überzeugend spielen, weil sie selbst einen ganz anderen Hintergrund hat, mit unterstützenden Eltern in einem recht behüteten Elternhaus im beschaulichen Wiesbaden. Und ohne Drogenerfahrung? "Nicht mal Pilze", sagt Bauer.

Mit 15 hatte sie ihre Leidenschaft für den Beruf bereits entdeckt, spielte im Jugendclub am Hessischen Staatstheater. 2010 drehte sie den ersten Kinofilm "Ein Tick anders", ihre Rolle war die eines Mädchens mit Tourette-Syndrom, als solches grimassiert sie - so viel wie nötig, aber kein bisschen mehr. Nie verliert sie die selbstbewusste Trotzigkeit, die sie in jede Figur trägt und auch als Person ausstrahlt: Selbst an ihrer passiven Protagonistin Mifti lässt sich Stärke beobachten und bewundern. Vor allem Miftis Liebesbeziehung zu ihrer älteren Freundin wird von Bauer mit einer Grundselbstverständlichkeit interpretiert: "Ich wollte, dass das ganz natürlich kommt, dass das Thema nicht problematisiert wird", sagt Bauer. Bauer bewundert Mifti, "die hat eine Schlagfertigkeit - so was fällt mir gar nicht ein", gibt sie zu.

Vor dem Café zündet Bauer sich eine Zigarette an. Läuft noch ein paar Schritte bis zur Ecke mit und gerät dann hinter den vielen Besuchergruppen schnell aus dem Blickfeld, sie ist eben nicht so groß. Aber unterschätzen sollte man sie auf keinen Fall.

Im Video: Der Trailer zu "Axolotl Overkill"