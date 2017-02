Bafta-Awards Briten wählen "La La Land" zum besten Film des Jahres

Gleich fünfmal ging das US-Filmmusical "La La Land" als Gewinner beim britischen Filmpreis Bafta in der Londoner Royal Albert Hall hervor, darunter in der wichtigsten Kategorie bester Film. Emma Stone räumte als Hauptdarstellerin ab, Damien Chazelle wurde als bester Drehbuchautor geehrt. Darüber hinaus konnte die Filmkomödie in den Kategorien beste Kamera und beste Filmmusik überzeugen. Insgesamt war der Film elfmal nominiert.

Den Preis als bester Darsteller bekam Casey Affleck für seine Rolle in dem US-Drama "Manchester by the Sea" verliehen. Zum besten Nebendarsteller wurde Dev Patel in "Lion: Der lange Weg nach Hause" gewählt, beste Nebendarstellerin Viola Davis im Drama "Fences".

Die deutsche Komödie "Toni Erdmann", die in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film nominiert war, ging leer aus. Die Auszeichnung ging an das ungarische Holocaust-Drama "Son Of Saul".

Der Bafta ist einer der renommiertesten Filmpreise der Welt. Den Preisträgern werden gute Chancen bei der Oscar-Verleihung prognostiziert. Der wichtigste Filmpreis der Welt wird am 27. Februar in Los Angeles vergeben.