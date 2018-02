Bafta-Awards Fünf Preise für "Three Billboards..."

Das Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" des britischen Regisseurs Martin McDonagh ist bei der 71. Verleihung der Bafta-Filmpreise als bester Film ausgezeichnet worden. Die britische Film- und Fernsehakademie (Bafta) verlieh den Machern des Films bei der Gala in der Londoner Royal Albert Hall die begehrteste Auszeichnung der britischen Filmbranche.

Er setzte sich unter anderem gegen "The Shape oft Water" von Guillermo del Toro durch. Ebenfalls in der Kategorie "bester Film" nominiert waren "Call me by your Name" von Luca Guadagnino, "Die dunkelste Stunde" ("Darkest Hour") von Joe Wright und "Dunkirk" von Christopher Nolan.

Der auch bei den Oscars als Favorit gehandelte Film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" gewann noch vier weitere Trophäen - für den besten britischer Film und das beste Originaldrehbuch, zudem wurden Sam Rockwell als bester Nebendarsteller und Hauptdarstellerin Frances McDormand als beste Darstellerin ausgezeichnet. Die US-Schauspielerin setzte sich damit gegen Annette Bening, Margot Robbie, Sally Hawkins und Saoirse Ronan durch. Sie spielt in dem Film eine Mutter, die mit brachialen Methoden die Aufklärung der Ermordung ihrer Tochter erzwingen will.

"Ich hab ein kleines Problem mit Regelbefolgung", sagte die 60-Jährige in ihrer Dankesrede. "Aber ich stehe hier heute Abend in voller Solidarität mit meinen Schwestern in schwarz." Die meisten ihrer Kolleginnen waren schwarz gekleidet erschienen, um ein Zeichen gegen sexuelle Übergriffe und ungleiche Bezahlung im Filmgeschäft zu setzen. Männer trugen dazu passend "Time's Up"-Anstecker. Die schwangere Herzogin Kate kam in einem dunkelgrünen Kleid zur Preisverleihung. McDormand trug ein rot gemustertes Kleid.

Getty Images Sam Rockwell (l.) und Frances McDormand (r.)

Zum besten männlichen Darsteller kürte die britische Film- und Fernsehakademie Gary Oldman. Der britische Schauspieler hatte für seine Rolle in "Die dunkelste Stunde" bereits einen Golden Globe erhalten und galt deshalb als Favorit für die wichtigste Auszeichnung der britischen Filmbranche. Neben Oldman waren in der Kategorie Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya, Jamie Bell und Timothée Chalamet nominiert.

AFP Gary Oldman

Der US-Fantasy-Film "The Shape Of Water", der mit zwölf und damit den meisten Nominierungen ins Rennen gegangen war, bekam nur drei Auszeichnungen - für die beste Regie (Guillermo del Toro), das Produktionsdesign und die Filmmusik (Alexandre Desplat).

Der deutsche Komponist Hans Zimmer, der für die Filmmusik zum Science-Fiction-Epos "Blade Runner 2049" und zum Kriegsdrama "Dunkirk" gleich zweimal nominiert war, ging entsprechend leer aus. Für "Blade Runner 2049" erhielt allerdings der Deutsche Gerd Nefzer mit drei Kollegen einen Bafta für die besten visuellen Effekte.