Filmprojekt über Puppe Margot Robbie spielt Barbie

Die feministische Zeitschrift "Emma" nannte sie eine "spinnenbeinige Anorektikerin", verkauft hat sich die Barbiepuppe mit Wespentaille und Negativimage in den vergangenen Jahren auch nicht mehr so gut. Das soll es ein neues Filmprojekt ändern, in dem die Puppe sich erstmals in einen echten Menschen verwandelt. Spielen wird sie die australische Schauspielerin Margot Robbie ("I, Tonya").

In einem Statement äußerte Robbie sich begeistert über ihre neue Rolle. "Mit Barbie zu spielen, fördert bei Kindern Selbstbewusstsein, Neugierde und Kommunikationsfähigkeiten," ließ sie wissen. "Über fast 60 Jahre hat Barbie Kindern die Kraft gegeben, sich in ehrgeizigen Rollen zu sehen, von der Prinzessin zum Präsidenten."

DPA/ Mattel Die Barbiepuppe verkaufte sich in den letzten Jahren schlecht.

Hinter dem Filmprojekt steht auch der Versuch des Spielzeugherstellers Mattel, das schlecht laufende Geschäft durch populäre Filmprojekte anzukurbeln. Der Umsatz des Konzerns, der neben der Barbiepuppe unter anderem Matchbox-Autos produziert, war in den vergangenen Jahren beständig geschmolzen. 2018 erholte er sich leicht.

Vergangenen September gab der Konzern die Gründung der Filmabteilung Mattel Films bekannt. Zuvor ließ Mattel vor allem Animationsfilme für Fernsehen und Heimkino produzieren, jetzt nimmt er die große Leinwand ins Visier. Geplant ist neben dem Barbie-Film auch ein Projekt um die "Masters of the Universe"-Puppen. Vorbild für die Mattel-Strategen dürfte der Erfolg des Comicbuch-Verlags Marvel mit seinem immens erfolgreichen "cinematic universe" sein.

Auch die Barbiepuppe präsentiert sich seit einigen Jahren nicht mehr nur blond, weiß und extrem dünn. Es gibt die Puppe inzwischen in unterschiedlichen Größen, mit verschiedenen Haut- und Haarfarben, mit Hidschab und Dutzenden Frisuren.

In Anbetracht dieser Puppen-Diversität wirkt die Besetzung der Barbie mit der blonden, weißen, schlanken Margot Robbie fast wie ein Rückschritt. Zuvor waren Amy Schumer und Anne Hathaway für die Rolle im Gespräch.