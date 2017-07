Nach Oscar-Triumph "Moonlight" Barry Jenkins verfilmt James-Baldwin-Roman

Nach seinem Oscar-Gewinn mit dem Independent-Film "Moonlight" hat Barry Jenkins, 37, sein nächstes Filmprojekt gefunden. Der Regisseur und Drehbuchautor will den Roman "If Beale Street Could Talk" (dt. Titel "Beale Street Blues") des Schriftstellers und Bürgerrechtsaktivisten James Baldwin (1924 - 1987) auf die Leinwand bringen, wie die Branchendienste "Variety" und "Hollywood Reporter" am Montag berichteten.

Der 1974 geschriebene Roman erzählt vom Kampf einer jungen schwarzen Frau um ihren Geliebten, der unschuldig im Gefängnis sitzt. Der Afroamerikaner Baldwin, der im New Yorker Stadtteil Harlem geboren wurde, setzte sich in seinen Romanen, Gedichten und Essays vor allem mit Rassismus und religiösen Fragen auseinander. Durch Raoul Pecks oscarnominiertes Filmporträt "I Am Not Your Negro" war Baldwin zuletzt wieder verstärkt als maßgebliche Stimme zu Fragen von Rassismus entdeckt worden.

Zwischenstopp im Serien-TV

Jenkins schrieb das Drehbuch für "If Beale Street Could Talk" bereits im Jahr 2013, als er auch das Skript für "Moonlight" verfasste. Das Liebesdrama um einen schwulen schwarzen Jungen im Drogenmilieu von Miami hatte im Februar drei Oscars gewonnen, darunter den Preis für den besten Film sowie für den besten Nebendarsteller und das beste adaptierte Drehbuch, das Jenkins zusammen mit Tarell Alvin McCraney verfasst hatte.

Seitdem hat Jenkins vor allem an der TV-Serie "The Underground Railroad" nach dem preisgekrönten Roman von Colson Whitehead gearbeitet. Bei der Miniserie für den Streamingdienst Amazon wird Jenkins sowohl Regie führen als auch die Drehbücher verfassen. Die Dreharbeiten zu "If Beale Street Could Talk" sollen im Oktober beginnen.