"Batman"-Film Ben Affleck will nicht mehr Regie führen

US-Filmemacher Ben Affleck, 44, wird nun doch nicht bei einem weiteren, für 2018 geplanten "Batman"-Film Regie führen. Regisseur zu sein und die Hauptrolle zu übernehmen - das sei zu viel. "Diese Rolle zu spielen, verlangt Konzentration, Leidenschaft und die beste Leistung, die ich geben kann. Es ist klar geworden, dass ich nicht beide Aufgaben so leisten kann, wie es erforderlich ist", so Affleck in einem gemeinsamen Statement mit der Produktionsfirma Warner.

Die Doppelfunktion Hauptdarsteller/Regisseur ist für Affleck nichts Ungewöhnliches, er hatte sie bereits bei seinen Filmen "The Town" und "Argo" inne, gewann mit letzterem sogar den Oscar für den besten Film. Auch bei seinem jüngsten Lieblingsprojekt "Live By Night" (Kinostart am Donnerstag) hatte Affleck beide Funktionen übernommen und die Doppelrolle noch vor Kurzem als positive Erfahrung bezeichnet. Es sei zwar schwer, Schuldzuweisungen zu entgehen, sagte Affleck. Aber er habe auch den Eindruck, dass die Leute ihm dadurch mehr Wertschätzung entgegenbringen würden.

Die zur Prohibitionszeit spielende Gangsterballade "Live By Night" floppte jedoch an der US-Kinokasse gnadenlos und beschert dem betreuenden Studio Warner Bros. laut Branchenberichten einen Verlust von bis zu 75 Millionen Dollar. Seit seinem Start an Weihnachten spielte der mit Affleck, Sienna Miller, Zoe Saldana und Elle Fanning hochkarätig besetzte Film nur rund 20 Millionen Dollar ein, allein die Produktion hatte jedoch 65 Millionen gekostet, Vermarktungsaufwand noch nicht eingerechnet.

Womöglich legte Warner auch vor diesem Hintergrund Affleck nahe, auf die Regie beim weitaus kostspieligeren "Batman"-Film zu verzichten. Das Filmstudio betonte, es wolle weiterhin mit Affleck zusammenarbeiten und suche jetzt nach einem Regisseur für das Projekt.

Im vergangenen Jahr war der Oscar-Preisträger zum ersten Mal als Batman in dem Comic-Spektakel "Batman v Superman: Dawn of Justice" zu sehen. Auch in "Justice League" spielt er an der Seite von Superman und Wonder Woman erneut den Helden im Fledermauskostüm - die DC-Comic-Adaption soll im November in die Kinos kommen.