Berlinale 2017 18 Filme gehen ins Rennen

Im Zentrum der Berlinale steht der Goldene Bär, der Preis für den besten Film - und jetzt ist auch die Liste der Wettbewerbsfilme komplett. "Final Portrait" von Stanley Tucci, "Hao ji le", ein Animationsfilm von Liu Jian aus China und "Sage femme" von Martin Provost vervollständigen das Programm.

Zuvor wurden mit "T2 Trainspotting" von Danny Boyle und "Logan - The Wolverine" von James Mangold zwei potenzielle Kassenschlager in den Wettbewerb aufgenommen, wobei die Trainspotting-Fortsetzung außer Konkurrenz laufen soll. Auch drei deutsche Filmemacher sind mit im Rennen: Volker Schlöndorffs "Rückkehr nach Montauk", "Beuys" von Andreas Veielund Thomas Arslans "Helle Nächte". Bei der Berlinale Special Gala im Friedrichstadt-Palast wird neben Penélope Cruz in der spanischen Produktion "La Reina de España" auch "Der junge Karl Marx" zu sehen sein.

Die gesamte Liste der Wettbewerbsfilme

- "Rückkehr nach Montauk" von Volker Schlöndorff (Deutschland), mit Nina Hoss, Stellan Skarsgard, Susanne Wolff

- "Helle Nächte" von Thomas Arslan (Deutschland), mit Georg Friedrich, Tristan Göbel, Marie Leuenberger

- "Beuys" von Andres Veiel (Deutschland)

- "Wilde Maus" von Josef Hader (Österreich), mit Josef Hader, Pia Hierzegger, Georg Friedrich, Denis Moschitto

- "Django" von Etienne Comar (Frankreich/Eröffnungsfilm), mit Reda Kateb, Cécile de France

- "The Party" von Sally Potter (Großbritannien), mit Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cillian Murphy, Kristin Scott Thomas, Timothy Spall

- "The Dinner" von Oren Moverman (Israel/USA), mit Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan, Rebecca Hall, Chloe Sevigny

- "The Other Side of Hope" ("Toivon tuolla puolen") von Aki Kaurismäki (Finnland)

- "Félicité" von Alain Gomis (Frankreich)

- "Pokot" von Agnieszka Holland (Polen)

- "On the Beach at Night Alone" ("Bamui haebyun-eoseo honja") von Hong Sang-soo (Südkorea)

- "Joaquim" von Marcelo Gomes (Brasilien)

- "Mr. Long" von Hiroyuki Tanaka alias Sabu (Japan)

- "Ana, mon amour" von Calin Peter Netzer (Rumänien)

- "Colo" von Teresa Villaverde (Portugal)

- "On Body and Soul" ("Teströl és lélekröl") von Ildiko Enyedi (Ungarn)

- "Una Mujer Fantástica" von Sebastián Lelio (Chile)

- "Einen schönen Tag noch" ("Hao ji le") von Liu Jian (China)