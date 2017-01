Berlinale 2017 Film über Django Reinhardt eröffnet Festival

Der Eröffnungsfilm der 67. Berlinale steht fest: Es ist Etienne Comars Regiedebüt "Django", das auch am internationalen Wettbewerb teilnehmen wird. Der Film erzählt die Lebensgeschichte des berühmten Gitarristen und Komponisten Jean "Django" Reinhardt, der als einer der Mitbegründer der europäischen Jazz gilt.

Reinhardt wurde 1910 in Belgien geboren, lebte aber die meiste Zeit in Frankreich. Als Sinti wurden er und seine Familie von den Nazis verfolgt und schikaniert, 1943 setzte er zur Flucht aus dem von Deutschland besetzten Paris an - eine Episode, auf die sich der Film konzentrieren soll.

"Django Reinhardt war einer der schillerndsten Vorreiter des europäischen Jazz und Begründer des Gypsy-Swing. 'Django' zeigt auf packende Weise ein Kapitel seines bewegten Lebens und ist eine ergreifende Überlebensgeschichte", sagt Berlinale-Direktor Dieter Kosslick.

Regisseur Etienne Comar hat zuvor vor allem als Drehbuchautor und Produzent gearbeitet. Für "Django" verfasste er zusammen mit Alexis Salatko auch das Drehbuch. Die Titelrolle konnte er mit Reda Kateb besetzen, einem der derzeit interessantesten französischen Schauspieler. Nach kleineren Auftritten unter anderem in "Zero Dark Thirty" und "Den Menschen so fern" wird Kateb demnächst in "Die schönen Tage von Aranjuez" von Wim Wenders (Start: 26. Januar) erstmalig in einer Hauptrolle in den deutschen Kinos zu sehen sein.

Mit "Django" steht nunmehr der elfte Film in einem an klangvollen Namen bislang nicht gerade reichen Wettbewerb fest. Das komplette Programm sowie die Namen der Jurymitglieder, die unter dem Vorsitz von Paul Verhoeven über die Vergabe der Goldenen und Silbernen Bären entscheiden werden, werden am 31. Januar bekannt gegeben.

Die erste Wettbewerbsfilmen im Überblick:

- "A teströl és a lélekröl" (On Body and Soul), Ungarn. Von Ildiko Enyedi, mit Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider

- "Ana, mon Amour", Rumänien / Deutschland / Frankreich. Von Calin Peter Netzer, mit Mircea Postelnicu, Diana Cavallioti, Carmen Tnase, Adrian Titieni, Vlad Ivanov

- "Beuys" Dokumentarfilm, Deutschland. Von Andres Veiel ("Black Box BRD", "Die Spielwütigen", "Wer wenn nicht wir")

- "Colo", Portugal / Frankreich. Von Teresa Villaverde, mit João Pedro Vaz, Alice Albergaria Borges, Beatriz Batarda, Clara Jost

- "The Dinner", USA. Von Oren Moverman, mit Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan, Rebecca Hall, Chloë Sevigny

- "Félicité", Frankreich / Senegal / Belgien / Deutschland / Libanon. Von Alain Gomis, mit Véro Tshanda Beya, Gaetan Claudia, Papi Mpaka

- "The Party", Großbritannien. Von Sally Potter, mit Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cherry Jones, Emily Mortimer, Cillian Murphy, Kristin Scott Thomas, Timothy Spall

- "Pokot" (Spoor), Polen / Deutschland / Tschechische Republik / Schweden / Slowakische Republik. Von Agnieszka Holland, mit Agnieszka Mandat, Wiktor Zborowski, Miroslav Krobot, Jakub Giersza, Patricia Volny, Borys Szyc

- "Toivon tuolla puolen" (The Other Side of Hope), Finnland. Von Aki Kaurismäki, mit Sakari Kuosmanen, Sherwan Haji

- "Una Mujer Fantástica", Chile / Deutschland / USA / Spanien. Von Sebastián Lelio, mit Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim, Amparo Noguera