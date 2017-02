Filmnachwuchs auf der Berlinale Wir müssen ja nicht immer finden, was wir suchen

Erst haut der eine dem anderen ins Gesicht, dann andersherum, dann hat man sich kennen und schätzen gelernt. In Aki Kaurismäkis großartigem "The Other Side of Hope" (Wettbewerb) strandet ein syrischer Geflüchteter versehentlich in Helsinki – und kurz darauf auch in dieser sonderbar einträchtigen Prügelei. In diesem Film wird keine Weltgemeinschaft läuternd aus den Wehen des Culter-Clashs geboren; hier ist sie immer schon vorausgesetzt; nicht als albernes Sozialidyll, sondern als wunderlicher, eigensinniger Raum, in dem jeder sofort weiß, was gemeint ist, wenn man sich zur Begrüßung auf die Schnauze haut. -Lukas Stern