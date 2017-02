Berlinale-Halbzeit Ich schau dir in die Augen, Rehlein

Als Berlinale-Kritiker ist man immer auf das Schlimmste gefasst. Damit ist ausnahmsweise nicht die Qualität der Filme im Wettbewerb gemeint, dazu später, sondern das Bewusstsein dafür, dass jede Schönheit, die einem auf der Leinwand gezeigt, im nächsten Moment auf brutalste Weise zerstört, zerfetzt oder zerschlagen werden kann. Festivalfilme dienen nicht der Erbauung, sondern der Ernüchterung: Die Welt ist schlecht, los, guckt gefälligst hin!

Das ist in Ordnung, aber es führt dazu, dass man jeder Szene, in der Frieden und Freundlichkeit herrscht, zutiefst misstraut. So auch zu Beginn des ungarischen Wettbewerbsbeitrags "Testról és lélekról" ("On Body and Soul") von Regisseurin Ildikó Enyedi, die damit ihren ersten Spielfilm seit 1999 vorstellt. Es beginnt mit einer winterlichen Waldlandschaft, die wie ein romantisches Gemälde wirkt. Ein stattlicher Hirsch nähert sich einer keuschen Hirschkuh, es wird beschnuppert, aus großen Unschuldsaugen unsicher geguckt, sich langsam, ängstlich schnaubend angenähert. Och, Bambi, wie schön, denkt man. Aber nee, leider doch nicht.

Berlinale Regisseurin Ildikó Enyedi

Schon ein paar Szenen später wird es erst trist, dann blutig: Unbarmherzig bis man sich abwenden möchte, zeigt Kameramann Máté Herbai, wie Kühe, auch sie mit großen träumerischen Augen, in einem Budapester Schlachthof gekeult und mit industrieller Gleichgültigkeit zerteilt werden. In dem Betrieb arbeitet Finanzvorstand Endre (Géza Morcsányi), ein mittelalter Mann, der wegen seines verkrüppelten Arms mit allen Liebesdingen abgeschlossen hat. Trotzdem will er freundlich zu der verschlossen wirkenden jungen Qualitätsprüferin Maria (Alexandra Borbély) sein, die ihre Arbeit sehr genau nimmt, aber über keinerlei zwischenmenschliche Kompetenz zu verfügen scheint. Einige unangenehme Dialoge am Kantinentisch später scheint klar: Die Asperger-Patientin und der in seiner Männlichkeit Gehemmte, das wird nichts mit den beiden. Oder?

Bald stellt sich heraus, dass es Maria und Endre zwar im realen Leben nicht möglich scheint, trotz spürbarer Anziehungskraft aufeinander zuzugehen, sich dafür aber als Tiere im Traum zueinander finden: Ich schau dir in die Augen, Rehlein. Regisseurin Enyedi stellt in ihrer ungewöhnlichen Liebesgeschichte zweier körperlich und seelisch Versehrter die vermeintlich zivilisierte Humanwelt als Schlachtfeld der Demütigungen, Lügen und Verletzungen dar. Die erträumte Welt der Tiere, wo es ansonsten bekanntlich eher animalisch zugeht, wird dagegen als Schutzraum präsentiert, wo Edelmut und Behutsamkeit zum Glück führen können. Das alles erzählt sie, abgesehen von den Schockmomenten des Schlachtens und einem blutigem Badewannenfinale, mit Ruhe, Genauigkeit, sehr feinem Situationshumor und charaktervollen Hauptdarstellern. Und damit sind durchaus auch die Tiere gemeint.

Ach, gäbe es doch bloß die Menschen nicht, die müssen immer alles so kompliziert machen. Und dann gibt's Stress. Oder Mord, Gewalt und Krieg. Das denkt sich auch die Hippie-Einsiedlerin Duszejko (Agnieszka Mandat) in Agnieszka Hollands Wettbewerbsfilm "Pokot" ("Spoor"). Sie lebt mit ihren beiden Hündinnen in der sehr schön gefilmten Berg- und Hügellandschaft an der polnisch-tschechischen Grenze und unterrichtet in einem kleinen Örtchen Englisch. Die Kinder lieben die schrullige Alte mit dem grauen Mähnenhaar, ihren klapperigen Jeep nennt sie Samurai Suzuki, bei ihrem vermutlich zu weichen Vornamen Janina will sie nicht angesprochen werden: Duszejko, das reicht.

Wütend macht sie es, wenn der örtliche Zuhälter und Großgrundbesitzer in seinem Folterkeller Füchse quält oder der gesamte männliche Gemeindeklüngel samt Bürgermeister, Polizeichef und Pfarrer, alle sehr unangenehm, auf die Jagd gehen und unschuldiges Wild abknallen. Als ihre geliebten Hunde plötzlich verschwinden, Duszejko Nachbar, ein übler Wilderer, tot aufgefunden wird und im Wald nachts rote Augen leuchten, beginnt eine Thrillerhandlung, die einen Aufstand der gehetzten Waldfauna möglich erscheinen lässt. Aber Moment! War Rache nicht eine zutiefst menschliche Regung?

Robert Paeka/ Berlinale Berlinale-Film "Spoor" mit Agnieszka Mandat (l.)

Regie-Veteranin Holland, eine Schülerin von Andrzej Wajda, inszeniert ihre kauzige Vendetta gegen Tierquälerei, Kleinstadtfilz und patriarchisch-religiöse Gewaltstrukturen mit epischen Landschaftsbildern, anarchischem, sehr polnischem Witz und einem kühnen Genregemisch aus Horrorfabel, überdrehtem Skandinavien-Krimi und Gesellschaftsdrama. Am Ende fehlt vielleicht noch das letzte Bisschen Irrsinn, Spannung und Abgründigkeit, um den Film auf Bärenfährte zu setzen.

Aber man stellt sich ob der kräftigen Bildästhetik schon jetzt das in den Appalachen oder den Blue Ridge Mountains spielende Hollywood-Remake vor, wo es mindestens so viel Bigotterie, Korruption und Gewalt gibt wie in der polnischen Provinz - so viel Verdorbenheit vor so viel erhabener Landschaftskulisse und Natur. In der US-Hauptrolle dann bitte Meryl Streep, für die 21. Oscarnominierung.

Auch die dritte Regisseurin im Berlinale-Wettbewerb liefert einen der bisher besten Beiträge ab: Allround-Künstlerin Sally Potter entlarvt in ihrem nur 70 schlagfertige Minuten langem Kammerspiel "The Party" die gutbürgerlich-liberale, politisch engagierte, gebildete und erfolgreiche Klasse als von Neid, Eitelkeit und Eifersucht getrieben. Tiere kommen hier nicht direkt vor, aber der künstlich befruchteten Jinny (Emily Mortimer) wird von ihrer akademisch genderbewegten Lebenspartnerin (Cherry Jones) angeekelt vorgeworfen, sie habe sich ja nun qua Drillingsschwangerschaft dazu entschieden, den animalischen Part in der Beziehung zu übernehmen. Jinny kommt, so viel darf man verraten, am Ende am besten weg.

Für "The Party" gab es nach der Pressevorführung am Montagmittag den bislang größten Applaus. Auch der chilenische Film "Una mujer fantástica" ("A Fantastic Woman") gehört zu den bisherigen Höhepunkten. Regisseur Sebastian Lélio ("Gloria") erzählt packend, anklagend und schwungvoll wie ein Almodóvar-Schüler das Drama einer Transgenderfrau, die gegen die Gesellschaft und die Familie ihres verstorbenen Lebenspartners um ihre Würde und ihr Recht auf angemessene Trauer kämpft.

Zu den Favoriten zählt auch das zwischen Killerfilm-Splatter und Sozialdrama changierende "Mr. Long" des japanischen Regisseurs Sabu, in dem ein talentierter Mordbube (Chen Chang) aus Taiwan in Japan strandet und sich, kurios genug, als noch talentierterer Garküchen-Koch entpuppt. Er findet in der alleinerziehenden Lily (Yiti Yaho) und ihrem niedlichen kleinen Sohn eine unwahrscheinlich familiäre Lebensalternative, aber natürlich ist alles nicht ganz so einfach. Sondern brutal.

Hinter den Erwartungen zurück blieben der einzige US-Beitrag, das als Gesellschaftsparabel angelegte Familiendrama "The Dinner" von Oren Moverman ("The Messenger"), das afrikanische Frauenschicksal "Felicité", dem für seine tolle Hauptdarstellerin Véro Tshanda Beya nach einer von zwei Stunden Laufzeit leider nicht mehr viel einfällt - und der zwischen Musikerporträt und Sinti-Verfolgungsdrama zerriebene Eröffnungsfilm "Django".

Aber alle Filme mühen sich zumindest, innerhalb der schwierigen, komplizierten Themen, die sie sich gewählt haben, eine interessante Geschichte zu erzählen. Manche machen das originell, manche scheitern, manche langweilen... und einige kapitulieren. So wie Thomas Arslans weitgehend idee- und spannungsfreies Vater-Sohn-Roadmovie "Helle Nächte", der erste von drei deutschen Wettbewerbsfilmen (Mehr dazu am Donnerstag). Man muss halt immer mit dem Schlimmsten rechnen.