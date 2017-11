Nach Berlinale-Kritik Dieter Kosslick reagiert auf offenen Brief

"Ich kann den Wunsch der Regisseur*innen nach einem transparenten Prozess der Neugestaltung der Berlinale verstehen", heißt es in der Mitteilung unter anderem. Berlinale-Chef Dieter Kosslick hat in einer Stellungnahme auf die Forderung von prominenten Filmemachern nach einem Neuanfang des Festivals reagiert.

Zuvor hatten 79 Künstler, darunter Prominente wie Maren Ade und Fatih Akin, in einem offenen Brief gefordert, das Festival auf Augenhöhe mit Cannes und Venedig in die Zukunft zu führen. Sie schlagen vor, "eine internationale, zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzte Findungskommission einzusetzen, die auch über die grundlegende Ausrichtung des Festivals nachdenkt."

Kosslicks Vertrag läuft 2019 aus. Kritik an ihm und seiner Ausrichtung der Berlinale ist nicht neu, sie begleitet das Festival mit wechselnder Vehemenz seit Jahren. Vor allem der Wettbewerb gilt mit einer Mischung aus unerheblichem Starkino und diffus politischem Film als der mit Abstand schwächste unter den drei großen Filmfestspielen Cannes, Venedig und Berlin.

Auf die Forderung nach einer Findungskommission, die nach dem Willen der Regisseur*innen eine herausragende kuratorische Persönlichkeit finden soll, die für das Kino brennt, geht Kosslick in seiner Stellungnahme nicht direkt ein. Er schreibt lediglich: "Das Berufungsverfahren liegt in Händen der Staatsministerin für Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters. (...) Der Aufsichtsrat hatte mich aufgefordert, einen Vorschlag zu einer möglichen Neustrukturierung der Berlinale zu unterbreiten. Diesen Vorschlag werde ich - völlig unabhängig von meiner Person - dem Aufsichtsrat vorlegen."