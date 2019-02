Berlinale-Filme Wenn die Heimat zum Fluch wird

In der Geschichte des deutschen Schlagers gab es eine ausgesprochen ruhmreiche Zeit für einen jungen Libanesen, den es über Umwege durch Italien letztlich in ein von einfachen Texten und eingängigen Melodien weichgekochtes Deutschland verschlagen hatte: Ricky Shayne. In den Siebzigerjahren an Popularität durch das Jugendzentralorgan "Bravo" befeuert, fand der attraktive Shayne seinen Weg in Ohren und Herzen unzähliger Hörer. Auch Stephan Geene ist es so ergangen, der seine Bewunderung für Ricky Shayne vor einigen Jahren in einem selbstgebastelten Fan-Album wiederentdeckt und beschließt, der Faszination filmisch nachzuspüren. Ergebnis ist "Shayne" (Forum) eine in sechs Episoden gebrochene Reise in das Reich des unbändigen Musikers, ein Anti-Porträt, ein Exzess, eine Inszenierung. Carolin Weidner