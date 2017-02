Berlinale-Preise Goldener Bär für ungarischen Film "On Body and Soul"

Für die Jury der Internationalen Filmfestspiele Berlin war "On Body and Soul" (Körper und Seele") der beste Film. Regisseurin Ildikó Enyedi erzählt darin eine seltsam schöne Liebesgeschichte zwischen zwei schüchternen Mitarbeitern eines Schlachthofes in Budapest. Die ungarische Produktion, Originaltitel "Teströl és lélekröl", hatte bei der Kritik am Ende des Wettbewerbs als favorisiert für den Goldenen Bären gegolten.

Der Große Preis der Jury ging an den Film "Felicité", der eine Sängerin im kongolesischen Kinshasa porträtiert. Dafür gab es einen Silbernen Bären an den französisch-senegalesischen Regisseur Alain Gomis. Den Alfred-Bauer-Preis für einen Film, der neue Perspektiven eröffnet, vergab die Jury an "Pokot" von Agnieszka Holland, einem subversiven Krimi, der an der polnisch-tschechischen Grenze spielt.

AFP Georg Friedrich mit dem Silbernen Bären

Die Silbenen Bären für die besten darstellerischen Leistung gingen bei den Männern an den Österreicher Georg Friedrich, der im deutschen Film "Helle Nächte" von Thomas Arslan die Hauptrolle spielte. Bei den Frauen gewann die Koreanerin Kim Min-hee, die in "On the Beach at Night Alone" eine Schauspielerin gibt, die sich in Hamburg eine Auszeit nimmt.

Für die beste Regie bekam den Bären der finnische Veteran Aki Kaurismäki für "Toivon tuolla puolen" ("Die andere Seite der Hoffnung"). Gerade kündigte er in einem Interview an, keine weitere Filme mehr machen zu wollen. Das beste Drehbuch kam der Jury nach von Sebastián Lelio und Gonzalo Maza für den chilenischen Film "Una mujer fantástica" über eine Transgender-Frau. Den Silbernen Bären für eine herausragende künstlerische Leistung erhielt Dana Bunescu für den Schnitt im rumänischen Wettbewerbsbeitrag "Ana Mon Amour".

Für den besten Erstlingsfilm ausgezeichnet wurde die spanische Regisseurin Carla Simón für "Estiu 1993" ("Sommer 1993") über ein Mädchen, das ihre verstorbene Mutter vermisst. Erstmals wurde der beste Dokumentarfilm bei der Berlinale geehrt. Der Preis ging an Raed Andoni für "Ghost Hunting", in dem er palästinensische Insassen des Moskobiya-Verhörzentrums ihre Erfahrungen nachspielen lässt.

Den Goldenen Bären für den besten Kurzfilm gewann der portugiesische Film "Cidade Pequena" ("Kleine Stadt") von Diogo Costa Amarante über den sechsjährigen Frederico und seine Mutter.

18 Filme liefen im Wettbewerb des Festivals, darunter drei aus Deutschland. Vorsitzender der siebenköpfigen Jury war der niederländische Regisseur Paul Verhoeven. Insgesamt waren bei den 67. Internationalen Filmfestspielen Berlin fast 400 Produktionen aus aller Welt zu sehen.

AFP Dieter Kosslick und Anke Engelke vor einem Bild von Deniz Yücel

Im Rahmen der von Anke Engelke moderierten Bären-Verleihung sendete Festivaldirektor Dieter Kosslick einen solidarischen Gruß nach Istanbul, wo sich der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel derzeit in Polizeigewahrsam befindet. "Wir denken an dich", sagte Kosslick.

Neben den offiziellen Berlinale-Preisen gaben zum Abschluss des Filmfestivals auch mehrere unabhängige Jurys ihre Wahl bekannt. Die Ökumenische Jury entschied sich dabei ebenso wie die Hauptjury für "On Body and Soul", auch die internationalen Filmkritik schloss sich an und verlieh Ildikó Enyedi den Fipresci-Preis.

Aus der Panorama-Reihe wurde "Insyriated" von Philippe Van Leeuw mit dem Publikums-Preis ausgezeichnet. Der Film des Belgiers, der vom permanenten Ausnahmezustand in Damaskus handelt, bekam auch den Preis der Initiative zur Förderung des europäischen Films zugesprochen.

Der Amnesty International Filmpreis ging an den mexikanischen Dokumentarfilm "Devil's Freedom" von Regisseur Everardo González. Teddy Awards, die queeren Filmpreise also, gingen an "A Fantastic Woman" ("Una mujer fantástica") von Sebastián Lelio (Spielfilm); "Small Talk" ("Ri Chang Dui Hua") von Hui-chen Huang (Dokumentation); "My Gay Sister" ("Min Homosyster") von Lia Hietala (Kurzfilm).