Filmcollage von Jean-Luc Godard Wenn der "Weiße Hai" mit Dr. Mabuse...

"Das sind die fünf Finger. Die fünf Sinne. Die fünf Kontinente. Die fünf Feenfinger. Alle zusammen formen die Hand. Mit den Händen zu denken, ist die wahre Bestimmung des Menschen." Beschwörend beginnt Godard sein Bildbuch. Man sieht einen Schneidetisch, Hände: Ein Zitat aus "Histoire(s) du Cinéma", in der Godard 1988 die Filmgeschichte manuell neu zusammenfügte. Das Kopieren und Montieren von Filmschnipseln hat seinen Ruf als Kinophilosoph begründet.

Letztes Jahr wurde "Bildbuch" in Cannes mit der Palme d'Or Spécial ausgezeichnet. Jetzt hat Godard, 88-jährig, ein neues Voice-over eingesprochen, für eine deutschsprachige Originalversion. Seine Stimme sendet nun ungewohnt verständlich den typischen Godard-Sound aus, gibt dräuend Auskunft über den Zustand der Welt.

"Bildbuch" ist eine fünfteilige orpheische Reise zu den Bildern des Kinos. Dabei kann man sich Godard als den mythischen Helden vorstellen, der in die Unterwelt hinabsteigt und die Kino-Bilder dem Vergessen entreißt. Emblematischer Beginn ist ein Zeigefinger, der sich mahnend und deutend erhebt, ein Detail aus Leonardo da Vincis Gemälde "Johannes der Täufer", der später im bretonischen Comic-Dienstmädchen Bécassine sein Echo findet. Dann beginnt Teil 1, "Remakes", zentraler Begriff dafür, wie Godard die Bildgeschichte begreift.

In einer fast schmerzhaften Rückschau, die den Terror, die Moral und die Liebe zusammenführt, mischen sich die Bilder wie in einem endlosen imaginären Museum. Kurze Szenen rufen "Menschen am Sonntag" auf, den "Weißen Hai", "Apocalypse Now", "Dr. Mabuse", die "Spielregel". Auch seine eigenen Filme zitiert Godard, Lemmy Caution, die "Carabinieri". Hinzu kommen noch dokumentarische Todes-Bilder, der Atompilz, IS-Fahnen, KZ-Leichen. Dann auch Bilder vom Meer und ein farbrauschender Sonnenuntergang, spielende Kinder in Tunis. Fabrice Aragno, der Kameramann und Produzent von Bildbuch, hat sie gefilmt.

Vielschichtig überlagern Zitate, O-Töne, Musik und Godards Stimme diese Assemblage der Bilder. Die Bedeutungen multiplizieren sich, kollidieren, kollabieren. "Bildbuch" ist ein diskontinuierlicher, experimenteller Filmfluss, der sich immer wieder ganz gewollt dem intellektuellen Verstehen entzieht.

"Bildbuch"

Originaltitel: Le livre d'image

Internationaler Titel: The Image Book

Schweiz, Frankreich 2018

Regie und Drehbuch: Jean-Luc Godard

Darsteller: Jean-Luc Godard, Dimitri Basil, Buster Keaton

Verleih: Grandfilm

Länge: 85 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Start: 04. April 2019

Im 5. Teil, "La Région centrale" (zitiert wird der Avantgardist Michael Snow), rückt die historische Orient-Sehnsucht in den Vordergrund. Das "glückliche Arabien" und die "verlorenen Paradiese" sind für Godard, der auch ein Romantiker ist, Gegenbilder zum heutigen Blick des Westens auf den Nahen Osten. In einer Binnenerzählung über den fiktiven Staat Dofa, die einem 1984 erschienenen Roman des Anarchisten Albert Cossery entnommen ist, sagt er aus dem Off: "Wenn du mich fragst, ich bin immer auf Seite der Bomben." Er zitiert Hicham, eine Figur des Romans, gleichzeitig findet in der Einverleibung des Zitats ein schillerndes Spiel darüber statt, wer hier spricht. Nicht immer ist restlos klar, wie Godard es gemeint haben könnte.

Trotz der monumentalen Musealität, die der Mitbegründer der Nouvelle Vague weltweit genießt, ist Bildbuch weder narzisstisch noch anmaßend. Unter den Zitaten löst sich der Autorbegriff auf, sie lassen den Urheber des Films in den Hintergrund treten. Das ist anti-auktorial und anti-autoritär. Wie ein meisterlicher Bildjockey sampelt Godard die Werk-Fragmente zu einer rhizomatischen Komposition, die erst der Zuschauer zusammensetzen kann. Die Intention wird vor allem auf der Meta-Ebene deutlich: Bildbuch bringt die Medialität der Bilder zum Vorschein, der Film ist zugleich Kritik und Feier der Bild und Abbild gewordenen Welt.

Der Trailer zum Film "Bildbuch"

Video Grandfilm

"In Wirklichkeit ist nur das Fragment authentisch", zitiert Godard am Ende des Films mit zunehmend bebender Stimme Bert Brecht aus Peter Weiss' "Ästhetik des Widerstands". Es stehe der innersten Funktion des Produktionsakts am nächsten, einer Produktion, die dem Atmen entspricht. Die atmende Stimme von Godard, die sich am Schluss deutsch und französisch aus allen Ecken des Kinosaals überlagert und in einem gewaltigen Husten entlädt, ist das eigentliche Medium seines Films.