Bjarne Mädel "Ich war gezwungen loszulassen"

SPIEGEL ONLINE: Herr Mädel, Sie haben neben sich eine DVD liegen. Welcher Film ist das denn?

Bjarne Mädel: "Der Zementgarten" mit Charlotte Gainsbourg. Darin gibt es eine Szene, die ich sehr mag: Zwei Geschwister stehen am Bett ihrer soeben gestorbenen Mutter. Als sie ihr Gesicht zudecken wollen, merken sie, dass die Decke zu kurz ist und die Füße zum Vorschein kommen. Sie ziehen die Decke hin und her und der Druck der Situation entlädt sich, ausgelöst durch die Tücke des Objekts, in einem Lachen. Solche Momente, in denen man nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll, finde ich ganz, ganz toll und berührend.

SPIEGEL ONLINE: Sie mögen diese Momente wegen der Katharsis?

Mädel: Ja, es gibt Momente, die so unerträglich traurig sind, dass ich nur mit einem Witz darüber hinwegkomme.

SPIEGEL ONLINE: Die Figur Astrid in "24 Wochen" kann Probleme nicht mehr weglachen, als klar wird, dass ihr Baby den Gendefekt Trisomie 21 hat und mit einem schweren Herzfehler zur Welt kommen wird. Dabei ist Humor ihre Waffe, sie ist Kabarettistin, ihr Mann Markus, den Sie spielen, ist ihr Manager. Wann wird das Grauen zu groß, als dass man darüber lachen kann?

Mädel: Ich persönlich kann nur mit dem Tod umgehen, wenn ich über ihn lache. Ich habe daher auch für leichte Momente am Anfang des Films gekämpft, die ursprünglich nicht im Drehbuch standen. So ist die Fallhöhe größer, denn für die beiden wird es schnell sehr bitter.

SPIEGEL ONLINE: Wie haben Sie das erarbeitet?

Mädel: Aus der Improvisation heraus, etwa als wir im Garten miteinander gespielt haben. Dass Emilia, die unsere Filmtochter spielt, so lebenslustig ist, hat sehr geholfen. Es war wichtig, eine unbeschwerte Familie zu zeigen, damit die Diagnose in dieses harmonische Gefüge reinhaut. Die Entscheidung, die Astrid treffen muss, ist am Ende auch eine für diese Familie.

SPIEGEL ONLINE: Erzählt der Film für Sie eine Geschichte über den Tod - oder über das Leben?

Mädel: Er zeigt vor allem, wie wahnsinnig brutal das Leben sein kann. Oder wie die Ärzte im Film auch immer wieder sagen: Er zeigt ein Schicksal.

SPIEGEL ONLINE: Aber spiegelt die Entscheidung für die Spätabtreibung in "24 Wochen" nicht eher, wie normal es geworden ist, Schicksal nicht zu akzeptieren?

Mädel: Der Film ist ja kein Pro-Abtreibungsfilm. Es wäre aber schön, wenn er Verständnis für Paare wie Astrid und Markus erzeugt. Im besten Fall bringt er uns zum Nachdenken darüber, in welcher Gesellschaft wir leben wollen - und wieso unser Leben oft so funktional motiviert ist. Früher nahm man es, wie es kam. Heute gibt es all diese Voruntersuchungen für Schwangere - und wer sie in Anspruch nimmt, entscheidet sich ja quasi schon gegen das eventuell kranke Kind. Mir ist jetzt umso klarer, welches Glück es ist, ein gesundes Baby zu bekommen, das kann nicht genug abgefeiert werden. Und wenn Eltern doch Kinder mit Downsyndrom oder Herzfehler zur Welt bringen, muss die Gesellschaft das auffangen, finde ich. Sie brauchen alle Hilfe, die sie kriegen können.

SPIEGEL ONLINE: Astrid sagt nach der Abtreibung, die Entscheidung sei ein bisschen richtig und ein bisschen falsch. Wie entwickelte sich Ihre Haltung, als Sie das Drehbuch lasen?

Mädel: Ich hatte den einfacheren Part, meine Figur ist ja immer pro Leben. Für mich war die größte Herausforderung, dass ich nicht wusste, wie ich solche Szenen spielen soll. Etwa den Fetozid, als Astrid die Spritze gegeben wird, die das Kind tötet.

SPIEGEL ONLINE: Weil die eigene Erfahrung fehlte?

Mädel: Ja. In der Szene muss man aber gefühlt tatsächlich ein Kind verlieren, anders geht es nicht. So weit man das als Schauspieler überhaupt kann - ich will das nicht gleichsetzen mit jenen, die das wirklich durchleben müssen. Es hat aber sehr geholfen, dass wir mit echten Ärzten gedreht haben.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie mit ihnen geprobt?

Mädel: Nein, Julia Jentsch und ich haben das durchlebt wie echte Paare, sie können sich darauf ja auch nicht vorbereiten. Der Moment, als der Arzt ihr die Spritze gab, war absurd. Wir warteten darauf, dass das Herz des Kindes aufhörte zu schlagen - obwohl es das Kind gar nicht gab. Nach zwei Minuten spürten dennoch alle im Raum: Jetzt ist es vorbei. Der Arzt nahm mich hinterher sogar in den Arm, weil ich geheult habe. Er erzählte später, er habe auf dem Heimweg auch geweint, weil es für ihn genau so furchtbar und real gewesen sei wie sonst auch.

SPIEGEL ONLINE: Diese Art Improvisation klappt bei Ihren komischen Rollen in "Tatortreiniger" oder "Stromberg" nicht, da muss jede Pause sitzen. Wie groß war die handwerkliche Umstellung für Sie?

Mädel: Für mich war das ganz neu. Ich bin bekannt dafür, sehr pedantisch zu sein. Bei "Stromberg" war alles ein schönes, fieses Timing-Gefrickel: "Kannst du bitte warten, bis ich 'und' gesagt habe und dann erst atmen, dann kann ich kurz rübergucken?" Manchmal ist es eben nur lustig, wenn man vor einem bestimmten Wort aufschaut, nicht danach. In einer tragischen Szene dagegen geht es "nur" darum, dass man in die Emotion kommt - wann genau ist völlig egal. Daher hat es mich schon auch mal genervt, wenn Abläufe in Szenen nicht festgelegt wurden.

SPIEGEL ONLINE: Zum Beispiel?

Mädel: Es reichte schon, dass mir eine Frau mit Einkaufstasche nicht planbar im Weg stand, sondern einfach irgendwann loslief. Jetzt verstehe ich auch, wieso Anne (Zohra Berrached, die Regisseurin, Anm. der Red., lesen Sie hier ein Interview) das so wollte. Egal ob bei Julia, mir oder den Laiendarstellern, alles sollte gleich ungespielt, also natürlich wirken. Ich war gezwungen loszulassen.

SPIEGEL ONLINE: Das klingt, als hätten Sie sich als Schauspieler neu kennengelernt.

Mädel: Ja, das stimmt, ein bisschen. Manchmal war ich deswegen auch sehr angespannt, aber mit Anne kann man sich gut fetzen. Es ging ja immer um die Sache.

SPIEGEL ONLINE: Die Zuschauer lernen Sie auch neu kennen: in einer ernsten Hauptrolle. Auf Ihre Besetzung in "24 Wochen" gab es ähnlich überraschte Reaktionen wie gerade auf Josef Hader als Stefan Zweig in "Vor der Morgenröte". Wundern Sie sich darüber?

Mädel: Darüber habe ich in letzter Zeit öfter nachgedacht. Ich finde, die meisten komischen Schauspieler können auch gut ernste Rollen spielen. Aber andersrum beherrscht nicht jeder auch das komische Fach. Für mich macht das kaum einen Unterschied: Beim "Tatortreiniger" muss ich auch mal heulen - nur soll die Wirkung insgesamt eben eine andere sein.

SPIEGEL ONLINE: Der "Spiegel" nannte Sie mal "den vielleicht lustigsten Mann im deutschen Fernsehen" , Sie sagten daraufhin, das sei quasi Mobbing.

Mädel: Ich weiß schon länger, dass ich in keiner Schublade stecken möchte. Ich wollte eine Charakterrolle oder wie das heißt. Etwas Gewalttätiges hätte mich auch gereizt, denn auch da wüsste ich nicht, wie das geht, ich habe ja keine Schlägervisage. Manchmal, wenn ich auf dem Tempelhofer Feld laufe um abzunehmen, habe ich nach einer Dreiviertelstunde einen Gesichtsausdruck, den ich am liebsten für eine solche Rolle konservieren würde: voll angespannter Wut. Mir war klar, wenn man mir einen ernsten Stoff anbietet, dann muss es dabei um etwas gehen. Eine größere Herausforderung als bei "24 Wochen" gibt es nicht, es geht um Leben oder Tod. Und mit dem Tod habe ich als Privatmensch große Probleme.

SPIEGEL ONLINE: Weshalb?

Mädel: Der Gedanke daran übersteigt die Grenzen meiner Vorstellungskraft. Das macht mir große Angst. Vielleicht auch, weil ich mal eine Nahtoderfahrung hatte.

SPIEGEL ONLINE: Was ist passiert?

Mädel: Ich musste in den USA notoperiert werden. Ich wurde ohnmächtig vor Schmerzen. Ich erinnere mich, dass es hinter mir tierisch hell und laut war, aber meine Nasenspitze war schon im Dunkeln. Ich stand wie auf einem Sprungbrett, federte und wusste: Ich muss nur einmal Schwung holen, dann segle ich ins Ruhige, Dunkle, Friedliche. Da wollte ich hin. Meine damalige Freundin, eine Amerikanerin, erzählte mir hinterher, sie habe mich auf dem Weg in die Notaufnahme gefragt: Can you walk? Und ich antwortete: I can jump! Aber nach all dem Schönen, das ich seither erleben durfte, bin ich froh, damals nicht gesprungen zu sein.

Im Video: Der Trailer zu "24 Wochen"