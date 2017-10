Tennisfilme im Kino Aufschlag für die Schicksalsspieler

Wenn es um Sportlerdramen geht, bevorzugt das Kino klar Mannschaftsdisziplinen: Das Zusammenraufen gegensätzlicher Charaktere in der Umkleide, die Beschwörung des Teamgeists und der kollektive Triumph über die vermeintliche Chancenlosigkeit sind als Motive so beliebt wie vertraut. Einzelsportarten hingegen liefern ganz andere Metaphern für die Leinwand, geht es dabei doch immer auch um die Einsamkeit der Athleten im alles entscheidenden Moment.

Mit "Borg/McEnroe" und "Battle of the Sexes" starten nun in kurzem Abstand zwei sehr unterschiedliche Spielfilme, die sich geschichtemachenden Tennisduellen widmen. Hier das dramatische Biopic, dort die schwungvolle Emanzipationslektion - beide Filme finden zu Erkenntnissen, die natürlich auch abseits des Platzes ihre Gültigkeit haben sollen.

Publikumswirksame Gegensätze, verborgene Gemeinsamkeiten

Wie schon der Titel in eleganter Schlichtheit vermittelt, geht es in "Borg/McEnroe" um die Konkurrenz zwischen Björn Borg und John McEnroe, genauer ihr nervenzerrendes Duell im Wimbledon-Finale 1980. Während der Film auf das - selbst in Kenntnis des Ausgangs mitreißend inszenierte - Jahrhundertmatch zusteuert, rekapituliert Regisseur Janus Metz in pointierten Rückblenden den Werdegang der Kontrahenten.

Der unterkühlte Schwede und der impulsive US-Amerikaner kultivierten in Spielanlage wie in der öffentlichen Wahrnehmung publikumswirksam ihre Gegensätzlichkeit. Auch das zeigt Metz, doch daneben fokussiert er vor allem die hinter dem Image verborgenen Gemeinsamkeiten der beiden Rivalen - das Gefühl der Getriebenheit und den Ehrgeiz, durch sportlichen Erfolg empfundene und reale Kränkungen in ihrer Biografie zu überwinden.

So inszeniert "Borg/McEnroe" den Konflikt seiner Helden auch als soziale Aufstiegsgeschichte: Metz' Film zeigt, wie die neuen Superstars den einstigen Privilegierten-Zeitvertrieb Tennis aufmischen und zu einem massentauglichen Millionengeschäft machen. Mit Sverrir Gudnason als Borg und Shia LaBeouf als McEnroe hat er dafür eine Idealbesetzung gefunden, die nicht nur optisch überzeugt, sondern verblüffend anrührend den emotionalen und psychologischen Stress der Ausnahmespieler verdeutlicht.

Chauvi-Schwein gegen Tennis-Rebellin

Auch "Battle of the Sexes" von Jonathan Dayton und Valerie Faris ("Little Miss Sunshine") punktet mit herausragenden Schauspielleistungen. Mit markantem Brillengestell auf der Nase schält sich Emma Stone aus ihrer glamourösen "La La Land"-Persona und gibt glaubhaft Billie Jean King.

Die Weltranglistenerste rebelliert Anfang der Siebzigerjahre gegen die finanzielle Benachteiligung von Spielerinnen durch die von Männern dominierten Sportverbände. Zusammen mit weiteren weiblichen Profis organisiert King eine eigene Turnier-Tour, und ihr medienwirksamer Protest ruft den ehemaligen Topspieler Bobby Riggs auf den Plan. Riggs, nun unglücklicher Büromensch und notorischer Zocker, fordert King zum Geschlechterkampf auf dem Tennisplatz heraus.

Im Video: Tennis-Match der Geschlechter

Video 20th Century Fox

Starkomiker Steve Carell beweist sich in der Rolle des selbsternannten Chauvinisten-Schweins Riggs erneut als meisterhafter Darsteller beschädigter Egomanen (man denke nur an seinen Auftritt in "Foxcatcher"). Dennoch ist seine Figur ungleich sympathischer als die Männer in den wahren Machtpositionen, die das schnell zum Medienspektakel eskalierende Match zwischen King und Riggs zur Zementierung des Status Quo nutzen wollen.

Optimistisch und kämpferisch zur rechten Zeit

Die feministische Aufbruchsstimmung, welche "Battle of the Sexes" grundsätzlich gut gelaunt und mit reichlich Siebziger-Kolorit bebildert, mag im Licht der aktuellen Debatte um Sexismus und Misogynie in der US-Filmindustrie nachgerade naiv anmuten. Doch auf den zweiten Blick ist es eben diese optimistische, kämpferische Haltung, die den Film gerade zum jetzigen Zeitpunkt so unverhofft stark macht. Es bleibt abzuwarten, ob Hollywood sich bei den nächsten Oscar-Nominierungen daran erinnert.

Die Einsamkeit der Spieler auf dem Platz, die "Borg/McEnroe" zwingend zeigt, überwindet "Battle of the Sexes" schließlich in einem Plädoyer für Solidarität, die sich nicht auf sportliches Verhalten beschränkt. Auf die Frage, wie Frau und Mann im weißen Sport sauber bleiben können, finden beide Filme so zu ganz eigenen Antworten. Aber ein spannendes Match ist in jedem Fall garantiert.

Mehr Informationen zu den beiden Spielfilmen:

Der Trailer zu "Borg/McEnroe"

Video Universum

Schweden, Dänemark, Finnland 2017

Regie: Janus Metz

Drehbuch: Ronnie Sandahl

Darsteller: Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgård, Tuva Novotny

Produktion: SF Studios Production AB, Danish Film Institute

Verleih: Universum Film

Länge: 107 Minuten

Start: 19. Oktober 2017

Der Trailer zu "Battle of the Sexes"

Video 20th Century Fox

Großbritannien, USA 2017

Regie: Jonathan Dayton, Valerie Faris

Drehbuch: Simon Beaufoy

Darsteller: Emma Stone, Steve Carell

Produktion: Cloud Eight Films, Decibel Films, Fox Searchlight Pictures, TSG Entertainment

Verleih: 20th Century Fox

Länge: 121 Minuten

Start: 23. November 2017