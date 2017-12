Surf-Film-Pionier Bruce Brown ist tot

Der amerikanische Dokumentarfilmer Bruce Brown ist tot. Er starb bereits am Sonntag auf seiner Ranch nahe Santa Barbara. Brown, der sich mit seinem Surf-Film "The Endless Summer" einen Namen machte, wurde 80 Jahre alt.

Es lag etwas in der Luft im Sommer 1966, als Brown "The Endless Summer" in den USA in die großen Kinos kam. Im selben Jahr erschien auch das gefeierte Beach Boys-Album "Pet Sounds", auf dem die Partyband über mehr sang als den ewigen Strandurlaub.

Auch Bruce Brown wollte mit "The Endless Summer" mehr drehen als einen weiteren Surf-Film. Von denen hatte er zuvor schon fünf gemacht, jeder diente der Bebilderung eines wachsenden Wassersport-Phänomens. Für Brown war Surfen aber kein Sport und keine Plantscherei, sondern eine Lebenseinstellung

Getty Images/ LA Times Surf-Film-Pionier Bruce Brown mit seinem Sohn Dana

Also packte er seine Kamera ein und reiste mit den beiden Surfern Mike Hynson und Robert August um die Welt, immer dem Sommer und der Brandung hinterher. Die beiden surften in den Gewässern vor Hawaii und in Neuseeland, testeten die Wellen vor Ghana und im Indischen Ozean.

Sie überquerten vier Mal den Äquator, und meistens hatte Brown die Kamera im Anschlag. Er filmte auf der Reise rund 14 Kilometer Filmmaterial.

Aus dem Schneideraum tauchte dann ein Film auf, der viel mehr eine innere Einstellung als sportliche Herausforderungen dokumentierte. "The Endless Summer" zeigt eine von Jugendlichen geprägte Gegenkultur, die gegen das Diktat des Erwachsenwerdens einen entspannten, offenen, vergnüglichen Lebensentwurf setzte.

Subjektive Kamera als Markenzeichen

Das macht "The Endless Summer", der zum Vorbild aller späteren Surf-Filme wurde, noch immer sehenswert. Bei aller Entspanntheit nahm Brown den Zuschauer aber doch mit rasanten Aufnahmen aufs Surfbrett, die subjektive Kamera wurde zu seinem Markenzeichen.

Das setzte er auch eindrucksvoll in seiner Motocross-Doku mit dem schönen deutschen Verleihtitel "Teufelskerle auf heißen Feuerstühlen" von 1971 ein. Im Original hieß der Film weit weniger reißerisch "On Any Sunday". Er wurde für den Dokumentarfilm-Oscar nominiert.

Danach wurde es still um Brown, der in den Neunzigern eine Fortsetzung zu "The Endless Summer" drehte. Sein Sohn Dana Brown setzte die Familientradition fort und inszenierte 2003 den Surf-Film "Step Into Liquid".