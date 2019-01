Regisseur Bryan Singer Gefährden Missbrauchsvorwürfe Oscar-Chancen von "Bohemian Rhapsody"?

Nach Missbrauchsvorwürfen gegen Regisseur Bryan Singer, 53, ist der Film "Bohemian Rhapsody" von der Nominiertenliste des diesjährigen schwul-lesbischen Filmpreises GLAAD gestrichen worden. In der Zeitschrift "Variety" erklärte die Non-Profit-Organisation Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD): "Der in dieser Woche erschienene Bericht in "The Atlantic", der das unbeschreibliche Leid von jungen Männern und Teenager-Jungen dokumentiert, haben eine Realität ans Tageslicht gebracht, die nicht ignoriert oder stillschweigend honoriert werden darf."

Singer hatte die Vorwürfe zurückgewiesen, bei denen es um sexuellen Missbrauch mit Minderjährigen geht. Bei den GLAAD-Awards werden nach eigener Darstellung Medien honoriert, die die LGBTQ-Gemeinschaft auf faire, korrekte und inklusive Weise darstellen. Die Nominierten für die 30. GLAAD-Awards in Los Angeles und New York sollen am Freitag auf Facebook bekanntgegeben werden. "Bohemian Rhapsody" war laut "Variety" bereits für die Kategorie "Herausragender Film" gesetzt.

Das Queen-Biopic "Bohemian Rhapsody" hat an den Kinokassen große Erfolge gefeiert und wurde kürzlich für fünf Oscars nominiert. Nun wird bereits spekuliert, ob die neuen Vorwürfe gegen Singer Auswirkungen auf die Chancen des Films bei den Academy Awards haben könnten. Singer persönlich ist nicht nominiert: Vom Posten des Regisseurs von "Bohemian Rhapsody" wurde er kurz vor Abschluss der Dreharbeiten gefeuert. Damals soll Singer tagelang nicht am Set erschienenund darüber in einen Streit mit den Darstellern geraten sein.

"Schwulenfeindliches Schmutzstück"?

Die neuen Vorwürfe des Magazins "Atlantic" nannte der Filmemacher ein "schwulenfeindliches Schmutzstück". Es sei "keine Überraschung", dass der Artikel ausgerechnet jetzt erscheine, um vom Erfolg von "Bohemian Rhapsody" zu profitieren.

"The Atlantic" hatte am Mittwoch einen Artikel veröffentlicht, in dem vier Männer Missbrauchsvorwürfe gegen Singer erheben. Zwei von ihnen geben an, mit 15 beziehungsweise 17 Jahren Sex mit Singer gehabt zu haben - das Schutzalter liegt in Kalifornien bei 18 Jahren. Ein damals 13-Jähriger behauptet, der Regisseur habe ihn am Geschlechtsteil berührt. Die Fälle liegen rund 20 Jahre zurück. "Einige der mutmaßlichen Opfer sagen, sie seien von dem Regisseur verführt worden, andere sprechen von Vergewaltigung", heißt es in dem Artikel. Drei der vier Männer im "Atlantic"-Artikel bleiben anonym.

Ähnliche Vorwürfe gegen Singer tauchen seit Jahren auf. Im Dezember 2017 behauptete ein Mann, als 17-Jähriger vom Filmemacher vergewaltigt worden zu sein. Das Verfahren läuft derzeit noch.

Dennoch arbeitet Singer weiter an seinem neuen Projekt: Eine Neuverfilmung des Comics "Red Sonja" um eine schwertschwingende Kriegerin - die in der Geschichte zum Opfer einer Vergewaltigung wird. Avi Lerner, der Chef der Produktionsfirma Millennium, die "Red Sonja" ins Kino bringen will, stellte sich demonstrativ hinter Singer: "Ich kenne den Unterschied zwischen zielgesteuerten Fake News und der Wirklichkeit." Er fühle sich sehr gut mit der Entscheidung für Singer als Regisseur, so Lerner: "In Amerika sind Menschen unschuldig bis zum Beweis der Schuld."

Derweil entschuldigte sich Queen-Gitarrist Brian May für eine Instagram-Replik, die als Rechtfertigung Singers verstanden werden konnte. Auf die Aufforderung, er solle Bryan Singers Instagram-Account entfolgen, reagierte der Musiker mit harschen Worten: "Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten und sag mir nicht was, ich zu tun habe."

In case you were wondering how the people who fought to let Bryan Singer direct Bohemian Rhapsody felt about The Atlantic story. pic.twitter.com/GDC6co5l5e — Kayleigh Donaldson (@Ceilidhann) 24. Januar 2019

Später stellte May in einem längeren Instagram-Post klar, für ihn sei das Folgen eines Instagram-Accounts nicht gleichzusetzen mit dem Gutheißen der Handlungen einer Person. Er entschuldigte sich für seine scharfe Antwort und gab an, Bryan Singers Account nun nicht mehr zu folgen.

Brian May ist zusammen mit seinem Queen-Kollegen Roger Taylor als "Executive Music Producer" an "Bohemian Rhapsody" beteiligt. Das Biopic ist als "Film des Jahres" bei den Oscars nominiert, sowie für die beste männliche Hauptrolle (Rami Malek als Freddie Mercury), den Filmschnitt, den Tonschnitt und die Tonabmischung.