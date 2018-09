US-Schauspieler Burt Reynolds mit 82 Jahren gestorben

Der US-Schauspieler Burt Reynolds ist tot. Der Hollywood-Star ist im Alter von 82 Jahren gestorben, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten. Demnach sei er am Donnerstagmorgen mit einem Herzstillstand ins Krankenhaus eingeliefert worden. Seine Familie sei bei ihm gewesen.

Er wurde in den Siebziger Jahren mit Filmen wie "Was Sie schon immer über Sex wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten" (Everything You Always Wanted to Know About Sex, But Were Afraid to Ask, "Ein Supertyp haut auf die Pauke" (W.W. And The Dixie Dancekings), "Ein ausgekochtes Schlitzohr" (Smokey and the Bandit) oder "Zwei ausgebuffte Profis" (Semi-Tough) berühmt.

