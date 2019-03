"Captain Marvel" erfolgreicher als "Star Wars" Superheldin, Superumsatz

In der Mythologie der Marvel-Comics gilt Carol Danvers alias Captain Marvel bereits als das stärkste Mitglied der Avengers, nun hat sie auch als Filmfigur eingeschlagen. Mit einem globalen Einspielergebnis von 455 Millionen US-Dollar hat "Captain Marvel" bereits in der ersten Startwoche mehrere Rekorde gebrochen.

So legte das Action-Spektakel mit Oscar-Gewinnerin Brie Larson den erfolgreichsten Start aller Zeiten für einen Film mit weiblicher Hauptfigur hin. Während "Wonder Woman" von Marvel-Konkurrent DC am Startwochenende 103 Millionen Dollar in Nordamerika einfahren konnte, erreichte "Captain Marvel" 153 Millionen Dollar im selben Zeitraum.

Mit einem Einspielergebnis von über 300 Millionen Dollar außerhalb Nordamerika ist "Captain Marvel" außerdem der fünftbeste Filmstart aller Zeiten gelungen - noch vor der neuesten "Star Wars"-Episode "The Last Jedi". International schlug Carol Danvers auch ihre interne Marvel-Konkurrenz "Black Panther": Sie übertraf die Ergebnisse des Blockbusters, der als erster Superhelden-Film für den Oscar als bester Film nominiert worden war, um durchschnittlich 30 Prozent.

"Ich glaube, wir neigen dazu, Mythen fortzuschreiben, die einfach nicht wahr sind - zum Beispiel dass Männer keine Filme mit einer Superheldin in der Hauptrolle sehen wollen oder dass afro-amerikanische Superhelden-Filme international kein Geld bringen", kommentierte Megan Colligan, Präsidentin von Imax Entertainment, die Zahlen von "Captain Marvel" im Branchendienst "Hollywood Reporter". "Ein ums andere Mal sehen wir, dass diese Mythen nur Geschichten sind, die wir uns selbst erzählen, um weiterhin dieselben Filme auf dieselbe Weise zu machen. Die Studios, die diesen Mythen eine Absage erteilt haben, haben unglaubliche Erfolge eingefahren."