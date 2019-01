"Chang'e 4" und Science-Fiction Der chinesische Traum

Die Zukunft ist chinesisch. Zumindest, wenn es nach dem Science-Fiction-Epos "The Wandering Earth" geht, das am 5. Februar, dem chinesischen Neujahrstag, in den dortigen Kinos startet.

In der Filmhandlung können die Chinesen ihre Vormachtstellung allerdings nicht mehr genießen: In einer weit entfernten Zukunft steht die Sonne kurz davor, zu explodieren und die Erde zu vernichten. Die Temperaturen sinken rapide, die Menschheit kämpft ums Überleben - das aber immerhin unter chinesischer Federführung.

Science-Fiction ist in China ein Hype, nicht erst seit der Landung von "Chang'e 4" auf der Rückseite des Mondes. Schon 2007 veröffentlichte der Sci-Fi-Shootingstar Liu Cixin seinen Weltbestseller "Die drei Sonnen", den ersten Band seiner "Trisolaris"-Trilogie. Auch "The Wanderig Earth" basiert auf einer Kurzgeschichte von Liu (sie gab dem auch auf Deutsch erschienen Erzählband "Die wandernde Erde" den Titel).

Nach dem auch im Westen populären Liu Cixin - Barack Obama ist bekennender Fan -konnte 2016 mit Hao Jingfang eine weitere chinesische Autorin den renommierten Hugo Award für den besten Science-Fiction-Roman des Jahres ("Peking falten") gewinnen. Und Chen Qiufans Roman "Die Siliziuminsel", der in China schon 2013 für Begeisterung sorgte, wird in diesem Jahr ebenfalls auf Deutsch erscheinen.

Mittlerweile schwappt die Science-Fiction-Welle in China aus der Literatur ins Filmgeschäft. "The Wandering Earth" von Frant Gwo soll beweisen, dass auch chinesische Filmemacher die Kunst des Blockbusters beherrschen. Bisher scheiterte das vor allem an glaubhaft gefilmten Spezialeffekten, an denen sich die noch junge chinesische Filmindustrie die Zähne ausbiss.

So liegt seit 2015 ein anderes Projekt auf Eis, das eigentlich damals schon eine neue Ära des chinesischen Science-Fiction-Spektakels einläuten sollte: die Verfilmung von "Die drei Sonnen". Abgedreht ist der Film, aber an der aufwändigen Postproduktion scheiterten die Macher seither. Das gesamte für die Effekte zuständige Team soll ausgetauscht worden sein, das Budget hat sich laut Medienberichten mehr als verdoppelt, doch ein Starttermin für "Die drei Sonnen" ist nach wie vor nicht in Sicht.

Eine Genre ohne Tradition

Andere Filme wie Jackie Chans 2017 erschienener Sci-Fi-Trash "Bleeding Steel" wurden von der Kritik zerrissen und vom Publikum weitgehend ignoriert. Nun stehen neben "The Wandering Earth" mindestens sechs weitere Projekte in den Startlöchern, denen die Begeisterung der Chinesen für Raumfahrt und Science-Fiction endlich zum Erfolg an den Kinokassen verhelfen soll.

Dass sich die chinesische Filmindustrie damit schwer tut, liegt nicht allein an der mangelnden Erfahrung mit computergenerierten Effekten. Science-Fiction hat in China kaum Tradition. Zwar träumte sich der Schriftsteller Lu Shi'e schon 1910 mit seinem Roman "Das neue China" in ein rundum erneuertes, fortschrittliches und wohlhabendes Land. Seit der Gründung der Volksrepublik aber hatte Science-Fiction die Aufgabe, dem Leser den Stand von Wissenschaft und Forschung nahezubringen. Große Kunst entstand dabei selten, während der Kulturrevolution kam die literarische Produktion überhaupt fast gänzlich zum Erliegen.

Dabei verkörpert kein anderes literarisches und filmisches Genre den "chinesischen Traum", also den Wunsch nach Erneuerung der chinesischen Nation durch technischen Fortschritt, so wie die Science-Fiction. Daraus speist sich der seit zehn Jahren andauernde Boom. Der im Westen verbreitete Hang zur Dystopie ist chinesischen Autoren dabei fremd, Science-Fiction selten Vehikel für Gesellschafts- oder Zivilisationskritik; vermutlich auch, weil Künstler in China durchaus mit Repressionen rechnen müssen.

Wenn die chinesische Science-Fiction keine große Zukunft vor sich haben sollte, dann aus anderen Gründen. Liu etwa sagt offen, dass er seit acht Jahren nicht Neues mehr geschrieben hat. Der technologische Fortschritt, so seine Begründung, gehe einfach zu schnell voran: "Die Technologie hat unsere Fantasie überholt." Das klingt dann fast wie ein Kommentar auf die Landung der Sonde "Chang'e 4".