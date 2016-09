Star aus "The Sound of Music" Charmian Carr ist tot

Die Autorin, Schauspielerin und Unternehmerin Charmian Carr ist am Samstag in Los Angeles gestorben. Sie wurde 73 Jahre alt. Carr litt unter einer seltenen Form von Demenz, teilte ihr Sprecher Harlan Boll mit.

Die Schauspielerin wurde berühmt für ihre Rolle als Liesel von Trapp in der Musical-Verfilmung "The Sound of Music". Bis heute gehört der Film zu einem der meistgesehen in der Geschichte.

Carr berichtete in mehreren Büchern über ihre Erfahrungen vor der Kamera. Zu ihren Werken gehören "Forever Liesel" und "Letters to Liesel". Später wirkte die Schauspielerin an der Seite von Anthony Perkins in dem Fernseh-Musical "Evening Primrose".