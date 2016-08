Comedy-Star: Schauspieler Gene Wilder ist tot

Der Comedy-Star, Drehbuchautor und Schriftsteller Gene Wilder ist am Montag im US-Bundesstaat Connecticut gestorben. Er wurde 83 Jahre alt, wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Wilders Familie mitteilte.

Wilder begann seine Karriere an Off-Broadway-Bühnen. 1967 übernahm er eine Nebenrolle im Gangsterdrama "Bonnie und Clyde"

1971 übernahm Wilder die Hauptrolle des Willy Wonka in "Charlie und die Schokoladenfabrik" und wurde damit berühmt. In den Folgejahren spielte er in Mel-Brooks-Komödien wie "Frankenstein Junior" mit, drehte aber auch mit Woody Allen in "Was Sie schon immer über Sex wissen wollten" (1971). Zusammen mit Richard Pryor stand Wilder für mehrere Komödien vor der Kamera, darunter "Trans-Amerika-Express". Pryor und Wilder waren eines der beliebtesten Komikerduos der 1970er und 1980er Jahre.

Wilder war in dritter Ehe mit der Schauspielerin Gila Radner verheiratet, die 1989 an Krebs starb. Knapp zehn Jahre nach ihrem Tod veröffentlichte Wilder das Buch "Gilda's Disease" über die Erkrankung seiner Frau. Zuvor hatte er sich bereits für die Früherkennung und bessere Behandlung von Krebs stark gemacht.

Wilder selbst litt an Alzheimer.