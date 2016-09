"L.A. Confidential" Regisseur Curtis Hanson gestorben

Am Dienstag gegen 17 Uhr ist Regisseur Curtis Hanson tot in seinem Haus in Hollywood aufgefunden worden. Dies berichten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf einen Polizeisprecher.

Zuvor sei ein medizinischer Notfall gemeldet worden war, hieß es. Der Regisseur starb demnach eines natürlichen Todes. Hanson hatte sich schon vor Jahren aufgrund einer Alzheimer-Erkrankung aus dem Filmgeschäft zurückgezogen.

Hanson war großer Verehrer von Alfred Hitchcock, und das sieht man seinen Filmen an. In seinen besten Werken gelang ihm eine Verschränkung von Suspense und komplexem Drama. Hanson drehte schon ab 1972 Filme, bis zum ersten nennenswerten Erfolg mit dem Thriller "Todfreunde - Bad Influence" dauerte es aber bis 1990.

Danach folgten äußerst effektive, klassische Hollywood-Thriller: "Die Hand an der Wiege" (1992) und "Am wilden Fluss" (1994) mit Meryl Streep in ihrer ersten Actionfilm-Rolle. 1997 inszenierte Hanson mit "L.A. Confidential" seinen größten Erfolg. Er bekam dafür zusammen mit Ko-Autor Brian Helgeland einen Oscar für das beste Drehbuch und war außerdem nominiert als bester Produzent und Regisseur.

DEFD/ DDP images Durchbruch für Russell Crowe, großer Hit für Curtis Hanson: "L.A. Confidential"

Der Film über Polizeikorruption im Hollywood der Fünfzigerjahre basiert auf dem Roman "Stadt der Teufel" von James Ellroy. Kim Basinger bekam den Oscar für die beste Nebenrolle. Der Australier Russell Crowe feierte mit dem Film seinen Durchbruch in Hollywood. Auch kommerziell war "L.A. Confidential" ein Erfolg, er spielte weltweit rund 126 Millionen Dollar ein.

Ebenfalls sehr erfolgreich war das Hip-Hop-Drama "8 Mile", in dem der Rapper Eminem seine erste Rolle spielte - den 23-jährigen Jimmy "B-Rabbit" Smith Jr., der versucht, seinem desolaten Zuhause in einem Armenviertel in Detroit zu entkommen und sich als Rapper zu etablieren. Der Kassenschlager aus dem Jahr 2002 wurde mit einem Oscar für den besten "Original Song" ausgezeichnet.

ddp images Eminem hatte in "8 Mile" von Curtis Hanson sein erste Leinwand-Rolle

"Curtis Hanson hat an mich geglaubt und an unsere verrückte Idee, einen Rap-Battle-Film in Detroit zu drehen", schrieb Eminem, nachdem er vom Tod des Regisseurs erfahren hatte. "Er hat mich zum Schauspieler gemacht für '8 Mile'. Ich hatte Glück, ihn kennengelernt zu haben."

Hanson wurde in Reno im US-Bundesstaat Nevada geboren, wuchs aber in Los Angeles auf. Er verließ die High School, um als Fotograf und Schriftsteller zu arbeiten. Der lebenslange Filmfan schrieb unter anderem als Kritiker für das Magazin "Cinema". "Das war meine Filmschule", sagte er viel später im Interview mit dem "Guardian". Der Regisseur wirkte hat als Vorsitzender der UCLA Film & Television Archives aktiv an der Bewahrung alter Filme mit.

Hanson hinterlässt einen zwölfjährigen Sohn, den er mit seiner Partnerin Rebecca Yeldham hatte.