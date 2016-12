Filmjahr 2016 Im Krieg

Das US-amerikanische Kino dominiert die deutschen Kinocharts und, wenn in den nächsten Wochen Golden Globes und Oscars verliehen werden, auch wieder die Schlagzeilen. Doch was steckt hinter den Zahlen, Namen und Preisen? Welche Entwicklungen lassen sich ablesen? An dieser Stelle halten wir, wie schon 2013, 2014und 2015, Rückschau, was sich im vergangenen Jahr in der einflussreichsten Filmbranche der Welt getan hat - und spekulieren, was wohl kommt.

Bieter-Kriege

Auf den Fotos sieht alles immer so kuschelig aus. Wenn im Januar das Sundance Festival im verschneiten Park City, Utah, stattfindet, inszenieren sich Promis gern in Strickpullovern und Fellstiefeln. Hinter den Kulissen finden mittlerweile aber regelrechte Schlachten statt: die sogenannten bidding wars, in denen ausgefochten wird, welcher Verleih für welchen Film den Zuschlag erhält.

Besonders für die Streamingplattformen Amazon Prime Video und Netflix ist Sundance zum wichtigen Marktplatz geworden, denn hier feiern Independent-Filme ihre Weltpremieren. Diese sind an kein Studio und an keinen Verleih gebunden und deshalb auch verfügbar für die ins Filmgeschäft vordringenden Internet-Plattformen. Der meistbegehrte Film von Sundance 2016, das Sklaverei-Drama "The Birth of a Nation", ging zwar an keines der neuen Portale: Fox Searchlight setzte sich mit der Rekordsumme von 17,5 Millionen US-Dollar durch - und musste dann zusehen, wie der Film durch die Vergewaltigungsdebatte um seinen Regisseur und Hauptdarsteller Nate Parker vom Oscar-Favoriten zum Kassengift abstürzte (dazu gleich mehr).

Oscar-Duelle

Dennoch war das Festival auch für Amazon und Netflix schicksalsträchtig, denn Amazon führte dem Konkurrenten vor, wie man das mit dem Filmgeschäft macht: Mit dem Familiendrama "Manchester by the Sea" (Deutscher Start: 19. Januar) sicherte es sich einen Film, dessen Status als Oscar-Anwärter sich seitdem zur Gewissheit zementiert hat. Zudem bestätigte sich, dass Amazon mit seiner Veröffentlichungsstrategie genau richtig liegt. Wenn Netflix seine Filme überhaupt ins Kino bringt, dann nur in einige wenige, damit die formalen Anforderungen für eine Oscar-Nominierung erfüllt sind. Zeitgleich bietet es die Filme zum Streaming an.

ddp images/Capital Pictures Szenenbild aus "The 13th"

Amazon folgt dagegen den klassischen Veröffentlichungsmustern von begrenztem und bundesweitem "Release" und hält auch die klassische Zeitspanne zwischen Kinostart und Stream-Premiere ein. Das verschreckt nur wenige Filmemacher, die sich mitunter noch schwer mit neuen Verleihmodellen tun, und bringt auch noch richtig Geld ein: "Manchester by the Sea" hat in den USA innerhalb eines Monats bereits knapp 15 Millionen Dollar eingespielt. 2015 Jahr lachte die Branche noch über die 90.000 Dollar, die der Netflix-Prestige-Ankauf "Beasts of No Nation" in den Kinos eingespielt hatte.

Dennoch steht Netflix in dieser awards season nicht schlecht da: Ava DuVernays Dokumentarfilm "The 13th" über das Verhältnis von Sklaverei und modernem Gefängnissystem wird es aller Wahrscheinlichkeit nach auf eine Oscar-Nominierung als bester Dokumentarfilm bringen. Mit "Audrey & Daisy", "Amanda Knox" und "Into the Inferno" hat Netflix weitere aufsehenerregende Dokus im Angebot. Womöglich tut sich hier eine Arbeitsteilung auf: Amazon fürs Fiktionale und Netflix fürs Dokumentarische?

Moral-Debatten

2017 wird es keine #oscarssowhite-Debatte mehr geben. Das hatten Kritiker kurz nach dem Sundance-Triumph von "The Birth of a Nation", der vom Sklavenanführer Nat Turner erzählt, erklärt. Bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch, bester Hauptdarsteller: Für alles würde Nate Parker nominiert werden. Dann wurde bekannt, dass Parker zu Studienzeiten der Vergewaltigung angeklagt worden war (er wurde freigesprochen, ein Freund hingegen in erster Instanz für schuldig befunden) und die Frau, die beide verklagt hatte, später Suizid begangen hatte.

Plötzlich irritierte, dass Parker in seinem historischen Film ausgerechnet eine Vergewaltigung hinzu erfunden hatte, und dass er in Interviews statt Mitgefühl mit der toten Frau zu zeigen, auf seinen christlichen Glauben und seine fünf Töchter verwies - als würde das jede Art von Fehlverhalten unmöglich machen.

Gesichertes Wissen über die Vorfälle von damals wird es aufgrund des Todes der Klägerin wohl nie geben. Die Zweifel an Parkers persönlicher Integrität waren aber groß genug, um in den USA erst die Kinogänger, dann die Juroren der großen Filmpreise abzuschrecken. (In Deutschland läuft der Film im März an.) Es sollte aber nicht die einzige Debatte in diesem Jahr darüber bleiben, wie kreative Leistungen und Moral zusammengebracht werden können - ja, womöglich sogar müssen.

Im Mai wurden die Missbrauchsvorwürfe gegen Woody Allen wieder laut; im Dezember brannte die Empörung über den Übergriff in "Der letzte Tango in Paris", den Bernardo Bertolucci und Marlon Brando gemeinsam ausgeheckt hatten, erneut auf. Ob Mel Gibson zehn Jahre nach seinen antisemitischen Pöbeleien wieder salonfähig und preiswürdig ist, beschäftigt die US-Filmbranche gerade. Zeitgleich nimmt die Diskussion Fahrt auf, wie man es mit den Belästigungsklagen gegen Casey Affleck halten soll, dem gefeierten Hauptdarsteller von "Manchester by the Sea".

Universal Pictures Casey Affleck in "Manchester by the Sea"

Affleck war 2010, nach seiner Arbeit als Regisseur des Mockumentary "I'm Still Here", von der Kamerafrau und einer Produzentin des Films wegen sexueller Belästigung verklagt worden (die Klageschriften sind hier nachzulesen). Nach einer Mediation einigten sich die Parteien außergerichtlich, Affleck soll den Frauen zudem eine höhere Summe an Geld gezahlt haben.

Dass er in "Manchester by the Sea" einen Mann spielt, der ein problematisches Verhältnis zu Frauen hat, trinkt, Drogen nimmt und Konflikte am liebsten mit der Faust austrägt (oder initiiert), gemahnt an den Fall Nate Parker und die irritierenden Korrespondenzen zwischen Vorwürfen und Filmstoff. Im Gegensatz zu Parker wird Affleck jedoch weiterhin für Preise nominiert und mit Lobeshymnen bedacht. Wird ihm mehr nachgesehen, weil er ein Branchen-Insider ist, der mächtige Freunde und noch mächtigere Brüder hat - und weil er weiß ist? Vorsichtig wagen sich US-Medien nun an die schwierigen und schmerzhaften Fragen heran, die beide Fälle nach sich ziehen.

Twitter-Drohungen

Konkrete Antworten sollte man nicht so einfach erwarten. Das zeigten nicht zuletzt die beispiellosen Anfeindungen, denen sich die Macher des neuen "Ghostbusters"-Film mit rein weiblichen Geisterjägern über den Sommer ausgesetzt sahen. Der erste Trailer sammelte die meisten "dislikes" in der Geschichte YouTubes, noch vor Filmstart hatten bereits 12.000 Nutzer der Internet Movie Database ihr Urteil abgegeben: miese 4.1 von 10 Punkten, wobei fünf Mal so viele Männer wie Frauen abgestimmt hatten und die Männer im Schnitt noch einmal weniger Punkte abgegeben hatten.

Sony Pictures Von links: Melissa McCarthy, Leslie Jones, Kate McKinnon und Kristen Wiig in "Ghostbusters"

Die Hetze setzte sich nach Filmstart fort. Vor allem Leslie Jones, die einzige Schwarze unter den Hauptdarstellerinnen, wurde auf Twitter rassistisch und sexistisch bepöbelt - unter anderem von Breitbart-Autor Milo Yiannopolous, der daraufhin von Twitter gesperrt wurde.

I feel like I'm in a personal hell. I didn't do anything to deserve this. It's just too much. It shouldn't be like this. So hurt right now. — Leslie Jones (@Lesdoggg) 19. Juli 2016

Weitere Konsequenzen hat die Kontroverse bislang nicht gehabt. Eine ursprünglich fest eingeplante Fortsetzung von "Ghostbusters" ist wegen der enttäuschenden Einspielergebnisse unwahrscheinlich (aber nicht unmöglich, wie Regisseur Paul Feig vor kurzem zu verstehen gab). Gleichwohl hat sich Warner Bros. nicht davon abschrecken lassen, einen Ableger der "Ocean's"-Trilogie mit einer rein weiblichen Besetzung (unter anderem mit Rihanna, Cate Blanchett und Helena Bonham Carter) zu machen. "Ocean's Eight" soll 2018 in die Kinos kommen.

Auf welches gesellschaftliche Klima der Film dann - nach einem Jahr mit Donald Trump als US-Präsident und Breitbart-Chef Steve Bannon als seinem Chefberater - treffen wird, darüber lässt sich nur spekulieren. Vom Filmjahr 2016 zu schließen, werden sich auch in Zukunft die Debatten in der Filmbranche nicht von den gesamtgesellschaftlichen trennen lassen, weder von den Themen noch von den Tonalitäten her.

Genau deshalb dürfte bei den Oscars im Februar übrigens das Musical "La La Land" triumphieren. Tanzend, steppend, singend, schwärmend beschwören Hauptdarsteller Emma Stone und Ryan Gosling den Charme des alten Hollywoods. Nichts an diesem Film erinnert daran, dass es so etwas wie unsere hässliche Gegenwart gibt. Das ist 2016 wahrlich eine Leistung.