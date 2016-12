Carrie Fishers Mutter Hollywood-Ikone Debbie Reynolds ist tot

Die Schauspielerin Debbie Reynolds ist tot - sie starb nur einen Tag nach ihrer Tochter Carrie Fisher in Los Angeles. Das berichteten die US-Internetportale "TMZ" und "Variety" am Mittwochabend unter Berufung auf ihren Sohn Todd Fisher. "Sie wollte bei Carrie sein", sagte er "Variety". Der Tod seiner Schwester sei zu viel für seine Mutter gewesen.

Die 84-Jährige war zuvor in ein Krankenhaus gebracht worden. Reynolds soll vermutlich einen Schlaganfall erlitten haben, als sie mit ihrem Sohn die Beerdigung ihrer Tochter vorbereitete. Carrie Fisher, die vor allem durch die Rolle der Prinzessin Leia in "Star Wars" weltberühmt geworden war, war am Dienstag im Alter von 60 Jahrennach einem schweren Herzanfall gestorben.

Debbie Reynolds war selbst eine Hollywood-Ikone. 1952 feierte sie im Alter von 20 Jahren durch ihre Rolle in "Singin' in the Rain" an der Seite von Gene Kelly ihren Durchbruch. Zwischen 1950 und 1967 spielte sie in mehr als 30 Filmen mit, 1965 war sie für ihre Darstellung in "Goldgräber-Molly" für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert.

Schlagzeilen schrieb Reynolds in den Fünfzigern auch mit ihrem Privatleben. Ihr erster Mann Eddie Fisher hatte eine Affäre mit Elizabeth Taylor, die eine Freundin von Reynolds war. Es war einer der größten Skandale dieser Zeit. 1959 ließen sich Reynolds und Fisher nach vier Jahren Ehe scheiden. Insgesamt war sie dreimal verheiratet - alle Ehen endeten mit einer Scheidung.

Mehr in Kürze auf SPIEGEL ONLINE