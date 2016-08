US-Debüt von Regisseur Dennis Gansel: "Mit Jason Statham kann man Berge versetzen"

1972 war Charles Bronson die Idealbesetzung für den stoischen und wortkargen Auftragskiller "Mechanic" (deutscher Titel: "Kalter Hauch"). 2011, im Remake, übernahm "Transporter"-Star Jason Statham diese Rolle. Mit dessen Fortsetzung "The Mechanic: Resurrection", die diese Woche in den deutschen Kinos anläuft, hofft die Produktionsfirma auf ein Franchise, also den Auftakt zu weiteren Sequels. Dafür zeigt der Protagonist Seiten, die man an ihm nicht unbedingt vermutet hätte. Interessanter noch: Mit diesem Film hat es ein weiterer deutscher Regisseur nach Hollywood geschafft: Dennis Gansel, Jahrgang 1973.

SPIEGEL ONLINE: Herr Gansel, schon Ihre Filme "Napola" und "Die Welle" kamen im Ausland gut an, nicht nur bei Festivals, sondern auch an den Kinokassen. Warum haben Sie erst jetzt in den USA gedreht?

Gansel: Nach "Die Welle" gab es schon Angebote aus den USA, da hieß es: Das ist jemand, der Sozialthemen entertainmentmäßig verpacken kann. Aber es war nie das Richtige dabei. Ich habe meine Bemühungen nach meinem Vampirfilm "Wir sind die Nacht" noch einmal intensiviert, weil der Film als Genrestück extreme Aufmerksamkeit erfahren hat. In Hollywood ist die Verwunderung sehr groß, dass die Skandinavier so ein starkes Genrekino machen - und was aus Deutschland kommt, sind zu 80 Prozent Komödien. Ich arbeite selber seit Jahren mit Jürgen Vogel und Max Riemelt an Action-Konzepten und glaube, dass wir phantastische Schauspieler und gute Autoren hier haben - und trotzdem kriegt man das nie hin. Deshalb habe ich zugesagt, als das Angebot zu "Mechanic" kam und ich gesehen habe, man kann da eine Art dirty "James Bond" erzählen.

SPIEGEL ONLINE: Die Kombination aus Sozialkritik und Genrefilm wurde Ihnen nicht angeboten?

Gansel: Teilweise schon, aber da waren die Skripte nicht so, dass sie mich begeistert hätten. Aber so ein klassisches Genrestück wie "The Mechanic", auch mit der Idee, ein Franchise für Jason Statham zu entwickeln, fand ich ebenfalls sehr reizvoll. Als Filmemacher der Zwanzigerjahre hätte man vielleicht die Chance bekommen, so etwas in Babelsberg zu machen, denken Sie nur an Fritz Langs "Spione". Wir haben den deutschen Science-Fiction-Film erfunden, mit "Metropolis" und "Die Frau im Mond", den deutschen Vampirfilm mit "Nosferatu". Aber diese Tradition wurde abgewürgt und totgemacht. Das gibt es kaum noch in Deutschland, bis auf wenige geglückte Ausnahmen wie "Who Am I?" ist dieses Kino tot. Diese Chance bietet sich leider nur im Ausland.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben lange am Stoff für einen deutschen Politthriller gearbeitet, der in der Tradition Ihres Debüts "Das Phantom" stehen sollte. Was ist daraus geworden?

Gansel: Ich arbeite nach wie vor dran und würde es wahnsinnig gern machen. Leider ist es so, dass "Das Phantom" damals nicht ins Kino kam und als Fernsehfilm relativ unbekannt blieb. Mein Versuch, das mit "Die vierte Macht" zu machen, war leider ein kompletter Flop an der Kinokasse, deshalb wird es schwer, so etwas noch einmal anzugehen.

SPIEGEL ONLINE: "The Mechanic" ist ganz auf den Star Jason Statham ausgerichtet - er hatte sogar das Vorrecht, Sie als Regisseur zu genehmigen. Wie waren die Vorgespräche mit ihm?

Gansel: Er wollte ganz viel über die Figur wissen. Wie ist der character arc, wie können wir die Figur dreidimensionaler machen? Wie ist das Design der Action? Wie können wir die set pieces origineller machen? Ich habe ihm auch gesagt: Sei mir nicht böse, aber bei vielen meiner Kumpels ist es so, dass für sie die Filme, die du machst, austauschbar sind. Die sagen mir, dass sie Riesenfans von "Mechanic" seien, erzählen mir aber dann die Storyline von "Transporter". Das ist ein Problem für einen Hollywoodstar - da müssen wir für mehr Originalität sorgen.

SPIEGEL ONLINE: Die Produktionsfirma Millenium, mit der Sie bei "Mechanic" gearbeitet haben, ist bekannt dafür, in der Tradition klassischer B-Filme sehr kostengünstig zu arbeiten.

Gansel: Die Filme von Millenium sind eher im mittleren Budget angesiedelt, was ein Nachteil ist, aber auch eine Chance bietet. Ich war an vielen Filmen dran, die letztlich nicht umgesetzt wurden, weil sie zu teuer waren. In Hollywood gibt es gerade einen großen Paradigmenwechsel, es ist entweder Mikrobudget oder es geht bei 100 Millionen Dollar los. "Mechanic" war mit 30 Millionen Dollar extrem kostengünstig - dafür schmort man nicht so lange in der development hell. Die Filme bekommen Grünes Licht, sobald sie ein Budget haben, und dann macht man sie auch und hat trotzdem eine tolle Besetzung. Aber man muss natürlich sehr kostenbewusst denken.

SPIEGEL ONLINE: Im Vorspann liest man eine ganze Reihe an Namen von Produzenten und Executive Producers. Sie mussten Sich hoffentlich nicht mit allen herumschlagen?

Gansel: Eigentlich nicht. Es gibt eine klare Absprache: Solange ich als Regisseur im Drehplan bleibe - denn Hollywood-Schauspieler sind nach zwölf Stunden weg, ich kann nicht mit Statham zwei Stunden länger drehen -, kann ich machen, was ich will. Wenn ich zehn Takes drehe, muss ich selber wissen, wie ich mir meine Zeit einteile. Ich habe gelernt, dass die Stars eine große Macht haben, gerade diejenigen, die den Film verkaufen, also hier Jason Statham. Wenn man sich mit ihm einig ist, kann man wirklich Berge versetzen. Wenn er sagt, das ist eine Superidee, dann ist die Chance relativ groß, dass man das auch gegen die Skepsis des Produzenten machen kann.

SPIEGEL ONLINE: Sie hatten einige Vertraute im Team .

Gansel: Mit dem Kameramann Daniel Gottschalk hatte ich bereits "Die vierte Macht" gedreht, mit Sebastian Krawinkel als Ausstatter und dem Cutter Ueli Christen bereits mehrfach gearbeitet. Die Produzenten waren da sehr offen. So ein bisschen Familie dabei zu haben, das ist psychologisch schon gut.

SPIEGEL ONLINE: Können Sie schon sagen, inwieweit der Film sich auf Ihre künftige Arbeit auswirken wird?

Gansel: Ich habe zwei Projekte in Arbeit, aber es wäre naiv zu glauben, dass ein totaler Flop am Boxoffice keine Auswirkungen hat. Allerdings hatte unser Film kein Monsterbudget, insofern sind die Chancen, dass er das Geld einspielt, relativ gut.

SPIEGEL ONLINE: Auch im Home-Entertainment-Markt, wo Statham vielleicht noch populärer ist.

Gansel: Ja, aber das will er gerade ändern. Er hat jetzt auch ein Angebot bekommen, dass bei "The Fast and the Furious" seine Rolle wesentlich größer wird. Demnächst dreht er "Meg", eine 150-Millionen-Dollar-Produktion für Warner Bros. Ich glaube, dass er jetzt so langsam in die A-Liga aufsteigt, entsprechend sind die Erwatungen auch groß, dass der Film zumindest sein Budget einspielt und ein Franchise eröffnet.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie noch Projekte in Deutschland?

Gansel: Ja, ich drehe als nächstes mein Traumprojekt, "Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer" als Realfilm, der mit der Augsburger Puppenkiste relativ wenig zu tun haben wird, denn für mich war das schon als Kind der große Fantasy- und Abenteuerfilmstoff. Mitte Oktober geht es los in Babelsberg, aber auch bei der Bavaria und in Südafrika.

Im Video: Der Trailer zu "The Mechanic 2: Resurrection"