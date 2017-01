"Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki" Auf die Fresse und mitten ins Herz

Was am 17. August 1962 im Leben des Olli Mäki passiert ist, kann man auf Wikipedia nachlesen: Da unterlag der finnische Boxer im ersten Weltmeisterschaftskampf, der jemals auf finnischem Boden ausgetragen wurde, seinem US-amerikanischen Gegner und Titelverteidiger Davey Moore in nur zwei Runden.

Was am 17. August 1962 aber viel Wichtigeres im Leben des Olli Mäki passiert ist, das kann man nur im Kino sehen - und das sollte man auch im Kino sehen, denn es ist die Grundlage für einen wunderbaren Film über Liebe, Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung: Am 17. August 1962 kaufte Olli Mäki einen Verlobungsring für seine große Liebe Raija. Das ist der Grund, warum er den Tag später den glücklichsten in seinem Leben nennen wird.

Finnland 1962, ein paar Wochen vor dem Kampf: Eine Landhochzeit von Bekannten steht an, doch Olli (Jarkko Lahti) hat angemessene Kleidung vergessen. Während er sich in ein Paar geborgte Schuhe zwängt, bedrängt ihn die neugierige Verwandtschaft: Ob sein Manager Elis (Eero Milonoff) ihn in eine niedrigere Gewichtsklasse gesteckt habe, damit er nicht in derselben kämpft, in der einst Elis boxte? Ach, winkt Olli ab, "Elis ist in Ordnung." Doch die Verwandtschaft lässt nicht locker und hakt selbst während der Trauung in der Kirche nach: In welcher Gewichtsklasse Olli jetzt boxe? Federgewicht. Wie viel man da wiegen dürfe? 57 Kilo. Wie viel Olli jetzt wiege? 60 Kilo.

Wie zuvor bei der Frage nach den Motiven seines Managers antwortet Olli mit freundlicher Gelassenheit. Doch die Verwandtschaft scheint besser zu wissen als er, was ihm in den nächsten Wochen noch schwer zusetzen wird: Dass sein Manager Elis andere Ambitionen hegt als Olli selbst. Und dass Olli eindeutig zu viel wiegt.

Noch keine fünf Minuten sind vergangen, da hat "Der schönste Tag im Leben des Olli Mäki" das Set-up für ein klassisches Boxerdrama schon erfüllt. Der Underdog-Status des Protagonisten ist gefestigt; die Vaterfigur, gegen die es sich aufzulehnen gilt, ist benannt, und die körperlichen Defizite, die nur durch stärkste Selbstdisziplinierung ausgeglichen werden können, sind auch schon gefunden. Zum Glück hat Regisseur und Co-Autor Juho Kuosmanen etwas völlig anderes als ein klassisches Boxerdrama vor.

Weil er mit seinem Abschlussfilm in Cannes einen Preis gewonnen hatte, der ihm garantierte, mit seinem ersten Langfilm in der offiziellen Auswahl des Festivals zu laufen, habe er sich mächtig unter Druck gesetzt gefühlt, so Kuosmanen in den Pressenotizen zu "Der glücklichste Tag". Er habe Angst bekommen bei dem Gedanken, dass es "da draußen Leute gab, die ich kaum kannte und die nun Dinge von mir erwarteten, von denen ich nicht einmal wusste, ob ich sie überhaupt schaffen konnte!"



"Der glücklichste Tage im Leben des Olli Mäki"

Originaltitel: "Hyyilevä mies"

Finnland, Schweden, Deutschland 2016

Regie: Juho Kuosmanen

Drehbuch: Juho Kuosmanen, Mikko Myllylahti

Darsteller: Jarkko Lahti, Oona Airola, Eero Milonoff, Joanna Haartti

Produktion: Aamu Filmcompany, One Two Films et al.

Verleih: Camino

Länge: 92 Minuten

Start: 5. Januar 2017

In Olli Mäki erkannte Kuosmanen schließlich einen Leidensgenossen - und einen ergiebigen Filmstoff, denn anhand von Olli lässt sich eine ganz andere, weil erwachsene Heldengeschichte erzählen. Ollis Problem ist nämlich nicht, noch auf der Suche nach dem richtigen Weg durchs Leben zu sein und sich dabei an verschiedenen männlichen Autoritäten abarbeiten zu müssen. Vielmehr hat Olli seine Prioritäten im Leben bereits geordnet: Er möchte erfolgreich boxen, aber es darf nicht auf Kosten seiner Beziehung zu Raija gehen. Nun müssen das nur noch die Männer in seinem Umfeld, allen voran sein Manager Elis, kapieren.

Doch der ist viel zu sehr damit beschäftigt, rund um den Kampf einen Medienrummel zu inszenieren, wie ihn Finnland bis dahin noch nicht gesehen hat. Er organisiert Werbeverträge für Olli und Fotoshootings, Pressekonferenzen und Cocktail-Partys. Dass sein Protegé dringend abnehmen muss, hat er noch im Blick. Doch was in dessen Kopf vorgeht, kümmert ihn nicht - an was anderes als den Kampf wird Olli eh nicht denken, oder?

Im Gegensatz zu Elis hat der Film den ganzen Menschen Olli im Blick. Und der ist einfach am glücklichsten, wenn er Zeit mit Raija (Oona Airola) verbringen kann. Mit der verschmitzt-fröhlichen Erzieherin, die er aus seinem Heimatdorf Kokkola kennt, macht einfach alles mehr Spaß, das Tanzen, das Trinken, das Baden, selbst das Lauftraining. Anfangs kommt Raija deshalb auch mit nach Helsinki, wo sich Olli auf den Kampf vorbereitet. Als sie merkt, dass er sich nicht genug auf das Training konzentriert, reist sie wieder ab.

Im Video: Der Trailer zu "Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki"

Doch Raija ist nicht das Problem, zu dem Frauen in Sportfilmen so oft gemacht werden: Sie ist weder willkommene Ablenkung für den Helden, um Abstand vom harten Training zu bekommen, noch fahrlässige Versuchung, die ihn fast um den Titel bringt. Sie ist einfach der Mensch, der Ollis Leben lebenswerter macht.

Die Szenen, in denen Kuosmanen ihre tiefe Vertrautheit zeigt, sind ganz unaufgeregt und unsentimental. Dennoch tragen sie maßgeblich zur emotionalen Komplexität des Films bei, denn Kuosmanen lässt sich nicht auf falsche Gegenüberstellungen von Kampf, Ehrgeiz, Individualität und Liebe ein. In seiner Perspektive kann Selbstverwirklichung auch darin bestehen, einen Menschen zu finden, mit dem man gemeinsam durchs Leben gehen möchte.

In Cannes hat Juho Kuosmanen mit "Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki" 2016 übrigens den Hauptreis in der Sektion "Un Certain Regard" gewonnen. Man kann nur hoffen, dass er mit dem Erwartungsdruck, den dieser Preis auslöst, wieder so produktiv umgeht, wie er es mit der ersten Auszeichnung getan hat.