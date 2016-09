Disney-Klassiker "Der König der Löwen" wird neu verfilmt

Der Zeichentrickfilm "Der König der Löwen" wird neu verfilmt. Das gab der Disney-Konzern bekannt. Als Regisseur ist Jon Favreau vorgesehen, der bereits vom Klassiker "Das Dschungelbuch" eine moderne Version inszeniert hatte. Disney teilte mit, die Produktion solle schnell realisiert werden, einen Starttermin nannte der Konzern aber nicht.

"Der König der Löwen" war 1994 mit einem weltweiten Einspielergebnis von knapp einer Milliarde Dollar einer der erfolgreichsten Disney-Zeichentrickfilme. Bis heute läuft in diversen Großstädten die erfolgreiche Musical-Version des Films. Die von Elton John und Tim Rice geschriebene Originalmusik soll im Remake erhalten bleiben. Das Lied "Can You Feel The Love Tonight" wurde 1994 mit dem Oscar für den besten Song ausgezeichnet.

Wie schon "Das Dschungelbuch" soll auch "Der König der Löwen" als Realfilm mit Computeranimationen entstehen. Dort waren allerdings menschliche Darsteller dabei, was beim "Lion King" nicht der Fall ist.

Disney ist schon seit längerer Zeit dabei, sein Archiv von Zeichentrick-Klassikern mit Real-Neuverfilmungen zu monetarisieren. 2015 kam "Cinderella" in die Kinos, jüngst lief "Elliot, der Drache", und "Die Schöne und das Biest" läuft im März 2017 an.