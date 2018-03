Preisverleihung in Hollywood Deutscher Gerd Nefzer gewinnt Oscar

Der Deutsche Gerd Nefzer hat den Oscar für die besten visuellen Effekte gewonnen. Der 52-Jährige wurde in der Nacht zu Montag in Hollywood mit drei Kollegen für die Arbeit am Science-Fiction-Film "Blade Runner 2049" ausgezeichnet. "Dankeschön, Germany! Thank you - great", sagte er in seiner Dankesrede (alle Informationen zur diesjährigen Oscarverleihung finden Sie hier).

"Das fühlt sich großartig an, fantastisch!", sagte Nefzer wenig später hinter der Bühne. "Es ist ein super Moment in meinem Leben, ich hätte nie gedacht, dass ich es als deutscher Special Effects Supervisor mal zu den Oscars schaffe." Auf die Frage, wie er seinen Erfolg feiern wolle, sagte er: "Ich bin mir noch nicht sicher, es ist das erste Mal, dass ich einen Oscar gewinne - wahrscheinlich auch das letzte Mal... Aber ich denke, wir werden viel Spaß haben und wohl auch ein bisschen was trinken."

Nefzer kommt aus Schwäbisch Hall, arbeitet aber auch in der Filmschmiede Potsdam-Babelsberg.

"Die Sorte Mann, die Hollywood jetzt braucht" "Dieser Mann hält seine Hände so, dass sie zu sehen sind. Er sagt nie ein unhöfliches Wort, und vor allem hat er keinen Penis. Das ist die Sorte Mann, die Hollywood jetzt braucht." Moderator Jimmy Kimmel über die Oscarstatue "Du kannst das Meer nicht teilen. Aber manchmal kannst du das Meer sein." Viola Davis, Oscarpreisträgerin 2017 ("Fences"), auf die Frage, was #MeToo für sie bedeutet "Wir sind hier, um zu feiern, dass Frauen gemeinsam nicht mehr so hart kämpfen müssen. Ich weiß, dass zukünftige Generationen es einfacher haben werden." Schauspielerin Salma Hayek über #MeToo und Solidarität unter Frauen "Wo Dunkelheit ist, ist auch Hoffnung. Besonders im Weißen Haus." Jimmy Kimmel mit einem Seitenhieb an US-Präsident Donald Trump "Wir sind hier, um zu feiern, wie sehr sich die Bewegung in den vergangenen sechs Monaten verbreitet hat." #MeToo-Initiatorin Tarana Burke "Wir beide sind auch Dreamer: Träume sind das Fundament von Hollywood. Träume sind das Fundament von Amerika." Lupita Nyong'o und Kumail Nanjiani über Hollywood und den US-Einwanderungsstreit über junge illegale Einwanderer, den sogenannten "Dreamern" "Preisträger: Wenn ihr euren Namen hört, dann steht nicht sofort auf. Gebt uns noch 'ne Minute." Jimmy Kimmel witzelt über das Umschlags-Durcheinander im vergangenen Jahr, als fälschlicherweise erst "La La Land" zum Oscargewinner gekürt wurde, obwohl der Film "Moonlight" gewonnen hatte. "Sprecht nicht über uns auf euren Partys, sondern gebt uns gute Rollen. Schaut euch um, wir haben alle Geschichten zu erzählen und Projekte, die finanziert werden müssen." Oscargewinnerin Frances McDormand richtete sich in ihrer Dankesrede an die Entscheidungsträger der Filmbranche. "Wir arbeiten zusammen, um die nächsten 90 Jahre die grenzenlosen Möglichkeiten der Gleichheit, Vielfalt und Inklusion zu stärken." Ashley Judd, gemeinsam mit Anabella Sciorra und Salma Hayek. Alle drei haben massive Vorwürfe gegen Harvey Weinstein erhoben. "Die Welt schaut auf uns. Wir müssen ein Vorbild sein. Wenn wir es schaffen - wenn wir zusammenarbeiten und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz stoppen, dann ... müssen Frauen sie nur noch an jedem anderen Ort ertragen, an dem sie sich aufhalten." Jimmy Kimmel zynisch über den Machtmissbrauch in der Filmbranche und auf der ganzen Welt.

Weitere deutsche Oscar-Hoffnungen wurden enttäuscht: So gingen die Regisseurin Katja Benrath und ihr Produzent Tobias Rosen leer aus. Sie waren mit ihrem Werk "Watu Wote/All Of Us" in der Kategorie Live-Action-Kurzfilm nominiert. Dort gewann "The Silent Child" von Chris Overton.

Der in Kenia gedrehte Film "Watu Wote/All Of Us" beruht auf einer wahren Geschichte: Bei einem Angriff der radikal-islamischen Terrormiliz Al-Shabaab im Jahr 2015 auf einen Bus an der Grenze zwischen Kenia und Somalia hatten sich Muslime schützend vor Christen gestellt. Benrath und Rosen sind beide Absolventen der Hamburg-Media-School.

Zuvor hatten auch schon Jakob Schuh und Jan Lachauer das Nachsehen. Die beiden in Berlin lebenden Regisseure hatten in der Sparte Animierter Kurzfilm Chancen mit "Revolting Rhymes" ("Es war einmal...nach Roald Dahl"). In dem Animationswerk treffen Märchenfiguren wie Schneewittchen, Rotkäppchen und der böse Welt aufeinander. Stattdessen gewann "Dear Basketball" des US-Amerikaners Glen Keane.