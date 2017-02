Deutsche Berlinale-Filme Es konnte ja nur besser werden. Wurde es aber nicht

So klein war New York selten: Eine Straße in Brooklyn, ein in die Häuserzeile eingestaffeltes Einfamilienheim mit Treppenvorsprung, ein Kellerbüro um die Ecke und eine Kneipe für die Männerrunde am Abend. Alex Ross Perry kartiert in seinem schönen "Golden Exits" (Forum) eine völlig skandalfreie Zone. Für kleine Irritationen in den fast gespenstisch unbedrohten Beziehungen sorgt die Praktikantin Naomi, die dem viel älteren Nick bei der Dokumentierung von Zeitzeugnissen hilft. Und so wie man Zeugnisse durch die Lupe sichtet, so lässt dieser Film seine Dramen sehen: Mikrodramen. Durch die Lupe werden sie nicht größer als sie sind - sie werden nur sichtbarer. -Lukas Stern