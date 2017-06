Deutsche Kinocharts "Baywatch" verdrängt "Die Mumie"

Johnny Depp aka Captain Sparrow wird ein paar kajalschwarze Tränen verdrücken müssen: Er und sein Kollege Javier Bardem stehen nicht länger oben in den deutschen Kinocharts. Nur 225.000 Besucher wollten sich ihr Piratenabenteuer "Pirates of the Carribean 5: Salazars Rache" anschauen. Die neue Nummer Eins bilden nun die körperfettlosen Muskelmänner und -frauen von "Baywatch": Sie kamen in der zweiten Einspielwoche auf 238.000 Besucher, wie Media Control am Montag mitteilte.

Auf Platz drei steigt in deutschen Kinos das Horrorabenteuer "Die Mumie" ein. Knapp 181.000 Zuschauer sahen nach vorläufigen Trendzahlen die Neuauflage des Horrorklassikers mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Die Mär über eine vor 5000 Jahren lebendig begrabene ägyptische Prinzessin, die auf Rache sinnt und dabei über Leichen geht, war in den USA bereits tüchtig gefloppt: Dort landete sie mit rund 32 Millionen Dollar Einspielergebnis nur auf dem zweiten Platz, hinter "Wonder Woman", wie der Hollywood Reporter am Sonntag vermeldete.

Die Zahlen lassen aufhorchen, weil Universal mit dem Film ein neuen Grusel-Franchise-Imperium im Stile der cinematic universes von Marvel oder DC aufbauen will, das "Dark Universe". Da "Die Mumie" außerhalb der USA besser abschnitt und dort insgesamt über 140 Millionen Dollar einspielte, dürften Universals Pläne vorerst nicht gefährdet sein.

In den deutschen Kinocharts weit abgeschlagen folgen "Guardians of the Galaxy 2" mit 35.000 Besuchern und "Alien: Covenant" von Regisseur Ridley Scott mit 29.000 Zuschauern auf den Plätzen vier und fünf.